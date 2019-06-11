【逃犯條例】加拿大讀書中學港生越洋罷課打氣　校方開綠燈允響應

「00後唔係必然政治冷感。」年僅16歲的Karen是當今新世代，雖然現時遠在加拿大讀書，但提起《逃犯條例》爭議，在電話聽筒的另一邊，仍可聽得出她的咬牙切齒。 6月9日大遊行，她無法參與其中，但她仍於當天默默穿上白衫，遙距打氣，本港學界醞釀罷課，網上自發聯署遍地開花，她則於自己學校發起倡議行動，由研習修例議題因由、向校內師生解釋修例影響，以至與校長會面力陳己見，通通都創下第一次。努力沒白費，終獲校方答允罷課要求，雖然校內港人同學只得小貓三四隻，但她深信影響力遠不於此：「最起碼全間學校都會因而知道香港原來正在發生這件大事。」她寄語本港學生勿輕言灰心，因為人微並不言輕。

Karen提供自己的加拿大學生證引證說法，記者著她遮蓋重要資料，保護自己。（受訪者提供）

中一經歷雨傘運動 連登啟蒙關心時政

社交群組內的中學生默默交換罷課資訊，唯獨她是一片哀音下的曙光。16歲的Karen透過電話接受《香港01》訪問，她表示自小於本港讀書，年多前轉往距離加拿大溫哥華個多小時車程的維多利亞升學，現時正就讀第11年級，相等於本港中五，她是學校中少數的港人學生，其餘均是外籍或內地同學。

近年的大是大非，最轟動必數2014年的雨傘運動，Karen指，雖然自己有經歷其中，但當時剛升上中一，「嗰時自己仲係傻吓傻吓，唔太知發生咩事」，遂未有太大切身感受，「都會睇新聞，但睇完感覺唔算好大。」因緣際會下，政治大事開始逐漸走入視野，她笑言，受到「連登」討論區啟蒙，開始關心時政意識，從了解六四事件開始，再逐步拓展至本港其他時政，亦不時閱讀英國廣播公司（BBC）等外媒新聞，吸取本港知識。

日前的反修例大遊行，觸發大批港人上街，亦陸續醞釀罷工、罷課。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

以逃犯條例修訂爭議 作為報告論文主題

她又指，校內有不少內地學生，對於六四事件，中港看法明顯出現分野，較友善的一群會欣然接納意見，願意聆聽，「佢哋會問點解港人要平反，同點解咁反對（中共）」；不過亦有人抱有敵意，為免爭吵至面紅耳赤，她亦避免正面衝突，「最多咪唔做朋友。」

加拿大中學課程可選修社會科（Social Studies），Karen解釋，科目類似本港的通識科，她早前亦特意以《逃犯條例》修訂爭議，作為報告論文主題，她更特意追溯至本港1997回歸史，冀更深入及多角度闡釋事件。不過，要整理前後12年的歷史發展脈絡是龐大「工程」，她找來英國讀書友人Evan，共同搜集資料及討論，終於寫出逾3000英文字、長達5頁紙的報告。

Karen現時於加拿大維多利亞讀書。（受訪者提供）

向老師解釋逃犯條例爭議 校方准罷課

「其實對於外國人來說，或者係比較離身，佢哋唔係真係好認知呢件事，」Karen亦不斷向校內老師解釋《逃犯條例》沿革爭議，「佢哋聽完都點晒頭。」眼見本港中學生醞釀自發罷課，雖然她身在海外，遠水不能救近火，但Karen仍希望可盡所能出一分力，「始終自己係香港人，香港出世，好大歸屬感」，遂向友好老師透露希望發起校內罷課響應。老師著她提交家長信申請，及叮囑其做好最壞打算，隨後她亦有會見校長力陳意見，「見校長嗰陣真係戰戰兢兢」，父母亦對其行為予以支持。

奔走兩天後，最終亦換來好消息，校方批准她可於加拿大時間星期三當天，與香港同學共同罷課，「到時我會去自修室自修，亦會繼續留意事態最新發展」，她又表明，屆時或會於校內張貼海報、派發白絲帶，及向同學解釋事情因由。

我哋係民 林鄭係主？

港府修例急就章，她認為本港大批港人上街遊行反對，惟政府仍漠視民意，「又話香港係民主社會？但現在係特首一意孤行，究竟係咪我哋係民，佢係主呢？」

放眼本港，本港不少中學生力爭罷課，但教育局及教聯會等表明反對，意味大規模學界罷課或未必成事，她則認為，學生罷課不必然是壞事，反而是更在地走在前線上公民課，她又希望以自身經歷，鼓勵在港學生，「只要肯踏出一步發聲，最終都有可能做到，雖然可能我哋只係得幾個人罷課，但起碼全校會因為咁，知道香港發生咩事。」