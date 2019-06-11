【逃犯條例】五團體申請明日立法會外集會　警指有人提出搶警槍

立法會將於明日（12日）恢復二讀《逃犯條例》修訂，警方表示，暫已收到五個團體申請明日在立法會及政府總部一帶集會，暫已向其中一個發出不反對通知書。 警方表示，昨日（10日）凌晨立法會外「暴力事件」，一共有八名警察及兩名記者受傷，對此表示遺憾；而在事後，警方仍在網上及其他途徑發現，仍有人呼籲市民在參與這些活動時訴諸暴力，包括襲擊警察及搶警槍。

警方公布應對明日立法會一帶的安排。（鄭翠碧攝）

五團體申請明日集會

警務處港島總區高級警司吳樂俊稱截至下午3時，收到5個團體申請在明日（12日）集會，暫只向香港基督徒社關團契集會發出不反對通知書。該團體將於中環政府總部東翼前地外添美道西面行人路之指定公眾活動區舉行集會，時間共有兩段，分別是上午7 時30分至8時30分，及晚上8時正至9時。

網上有團體提出到立法會多集會，亦有提到多種一人到政總野餐、通宵圍讀劇本等。港島總區高級警司吳樂俊提醒，超過50人的集會需要通知警方，他又呼籲所有道路使用者，要遵從香港道路安全的安排，交通部同事會處理事件，會把堵塞道路的車輛移離。

吳樂俊表示，警方有足夠警力處理突發事項，所有參加公眾集會人士，除行使言論自由，集會自由外，要遵守法律，以和平方式發表言論。

警察公共關係科高級警司江永祥說，近日留意到有人於網上號召，以石膏粉等製作武器或自製氣油彈及其他武器等，造成混亂，警方會以適當武力以作制止，並會果斷執法。他舉例指，在周日遊行結束後，於金鐘一帶短短一小時內有三宗縱火案發生，相信有所關連；此外，警方昨日於西九龍區一個單位內，發現有人正在自製武器，當中包括自製盾牌，案件仍在調查中，警方為有關訊息或搧動仍會繼續跟進及取證。

被問到記者協會發聲明就6月9日及6月10日警方行動提出嚴正抗議，警察公共關係科高級警司江永祥稱，警方尊重採訪自由，明白需要和記者適切溝通，為確保明日記者採訪不受阻，他表示，會如以往一樣，派出大量警察公共關係科人員在場協助，並會盡快在網上更新現場消息。