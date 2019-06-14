機管局航空學院8月開辦航空營運文憑　須實習12個月可獲逾萬月薪

香港國際機場三跑道系統將於2024年落成，機管局預計到2030年，三跑運作可產生12.3萬個職位。機管局轄下香港國際航空學院將於今年8月開辦「航空營運文憑」課程，課程包括1個月理論課及12個月全職實習，涵蓋飛機工程、客戶/地勤服務、停機坪/飛行運作、貨運及配餐五大範疇。 學院表示，學生實習期間將獲發與全職工作相若的薪金，大部分實習月薪為1萬元港幣以上。

香港國際航空學院於今年8月開辦「航空營運文憑」課程。（鄺曉斌攝）

三跑道系統項目涉及興建面積超過28萬平方米的三跑道客運大樓、57個停機位及停機坪、一條全長3 800米的跑道及滑行道等，預計2022年新北跑道啟用，三跑道系統於2024年正式落成。

香港國際航空學院由機管局於2016年成立，學院將於今年8月開辦「航空營運文憑」課程，屬資歷架構第三級，與新高中學制的中六程度同級。

學院課程發展總監馬惟健表示，文憑課程畢業生將來可升讀副學士或高級文憑課程，學院方面正與數間專上院校商討，提供航空學相關的銜接課程，讓文憑課程的畢業生升讀。他又表示，學院預計在下年度推出「航空管理專業文憑」課程，航空營運文憑課程畢業生若有興趣升讀，同樣具備優勢。

文憑課程強調理論與實踐並重，學生須完成1個月理論堂及12個月工作實習。實習期間，每月需到學院上課兩天。課程設五大實習範疇供學生選擇，包括：飛機工程、客戶/地勤服務、停機坪/飛行運作、航空貨運及航空配餐。

課程「賺住學、學住做」 實習屬全職性質

學院市務推廣及商務合作總監黎健坤表示，課程的特色是「賺住學、學住做」，12個月工作實習屬全職性質，實習月薪與正職差異不大，大部分實習職位的月薪達港幣1萬元以上，在學期間同樣可賺取穩定收入。

黎健坤表示，課程的特色是「賺住學、學住做」，大部分實習職位的月薪達港幣1萬元以上。（鄺曉斌攝）

黎健坤提醒有意報讀的學生，課程遴選程序包含簡單筆試、個人面試及小組面試，學生宜先認識五大實習範疇，並於面試期間展示對航空業的熱誠。

「飛機迷」入讀課程 終成營運控制中心協調員

自詡「飛機迷」的梁毅聰於2018年中學畢業，他指自己在中學文憑試（DSE）放榜後未能考進大學，由於對飛機有熱誠，因而入讀學院的「機場營運及服務證書」課程，修畢後，加入香港商用航空中心，擔任營運控制中心協調員。

梁毅聰認為，機場工作職位對學歷的要求較其次，反而經驗更加重要。

「機場營運及服務證書」課程畢業生徐安琪（右一）認為，學歷與經驗同樣重要。（鄺曉斌攝）

有畢業生現於港航任職

同為「機場營運及服務證書」課程畢業生的徐安琪，現職港航地面服務的公司顧客服務主任，屬地勤人員。她於2013年中學畢業，曾到修讀酒店管理課程，及後自覺讀書不適合自己，因此中途退學，到澳洲工作假期。

由於不喜歡固定課堂，最終選擇入讀該證書課程，最後入職擔任地勤。她同樣認為，學歷與經驗同樣重要。