港大附屬學院開辦航空及飛行高級文憑　院長：大灣區專才需求大

面對中六畢業生人數持續下跌，港大附屬學院院長陳龍生出席傳媒茶聚時表示，文憑試考生人數每年平均跌幅為4%至6%，但其學院收生持續穩定，本學年人數為約5,900人，不擔心未來收生情況，更指學院於2019/20學年開辦四個新高級文憑課程，包括航空及飛行、數據科學、電子競技及土力工程。各課程學額為40至50個，兩年學費為11.8萬元，現有約200人申請報讀。

港大附屬學院院長陳龍生（圖中）指，學院2019/20學年將新增開辦四個高級文憑課程。（胡家欣攝）

兩年制高級文憑 可再進修成見習機師

港大附屬學院新學年開辦兩年制航空及飛行高級文憑課程，內容涵蓋澳洲私人飛機駕駛牌照飛行理論和航空業務營運基本概念，亦會安排學生遠赴澳洲飛行學校駕駛小型飛機，及在本地或到大灣區實習。而學生畢業後可再進修為見習機師，或投身為航空業務見習經理及調度主任等。

陳龍生指，大灣區航空業發展蓬勃，區內設有六個機場，業界正搶聘人才，又特別喜歡招聘香港學生，因港生具備良好英語水平，達到行業以英語為溝通的要求。他續指，本地航空業人手短缺，未來機場第三跑道啟用後，情況將進一步加劇，故認為新課程的就業前景理想。

連同新增的數據科學、電子競技及土力工程高級文憑，2019/20學年，學院將一共提供20個高級文憑課程、11個副學士課程及1個基礎文憑課程。