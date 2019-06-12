【逃犯條例】示威者佔夏愨道馬路　上班族受阻　正反意見分歧

立法會今日(12日)就修訂逃犯條例進行二讀，大批市民響應罷工罷課的呼籲，陸續從四方八面湧到政府總部。早上約8時半，有大批示威者衝出金鐘海富中心對出夏愨道、龍和道一帶道路。 不過，有前往上班的市民稱，雖然佔路的確是「阻住晒」，但認為香港人只是為大家做對的事，沒有做錯。

陸續有大批穿上黑衣的市民到達增援。

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金鐘站外8時後多名穿黑衣者增援

陸續有市民四方八面湧到政府總部，有於金鐘上班的市民黎小姐坦言，有老闆表示多番遊行、佔路的確是「阻住晒」，但自己卻認為香港人只是為大家做對的事，沒有做錯，但由於自己的確有事在身需要返公司處理，只能遙距給予支持。

金鐘港鐵站海富中心出口，早上約8時，陸續有大批穿上黑衣的市民到達增援，當中不少是年輕人。現場有市民大聲呼籲「男仔要保護女仔，前面已經有人受傷流血」，亦有人呼籲市民要戴上口罩及眼罩保護自己。

大批示威者衝出金鐘海富中心對出夏愨道。

不滿者：要做就唔好戴口罩

當中亦有趕返工的市民，顯得有點勞氣，她邊走邊説，「我唔敢講自己支持定唔支持，但要做就唔好戴口罩。」說罷便匆匆離開。