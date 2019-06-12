【逃犯條例】美國務院發示威警示　避免前往金鐘政總及添馬公園

香港周三（12日）就修訂逃犯條例在立法會進行二讀，而在立法會附近周二（11日）晚上就有市民參加不同類型的活動，並預計周三會有示威。美國國務院周二發出示威警示，呼籲居港的美國人避免前往示威地點。

美國國務院旅遊部門的Twitter帳戶在周二晚上發出示威警示，指香港可能在周三早上開始會有示威活動，地點可能包括金鐘政府總部及添馬公園，因此呼籲當地的美國國民避免前往集會地點，並留意當地傳媒的最新消息。

而美國駐港澳總領事館同日亦於網頁發出相同的「示威警示」。

根據美國國務院網站，美國駐海外的使領館會就當地特定安全考慮，如示威、罪案及氣候引發的情況等，向美國國民發出警示。內容會以標準而易於閱讀的格式為主，令他們可以容易接收資訊和採取行動。

#HongKong Alert: There may be demonstrations in Hong Kong on Wed, June 12 beginning in the morning. Gathering points may include Admiralty Central Government Complex, & Tamar Park. Avoid areas of demonstrations & monitor local media for updates. https://t.co/CCSlfGZjGz pic.twitter.com/zb3iICV2bD — Travel - State Dept (@TravelGov) 2019年6月11日

（美國國務院）