政府修訂《逃犯條例》引來社會爭議，今日（12日）再度引發佔領金鐘行動。繼多個教會及六大宗教團要求政府三思後，連立場一向保守的基督教背景團體明光社，今日也於網站發表聲明，指出香港處於關鍵時刻，力促政府「立即擱置逃犯條例」,「官員有需要時憑良心辭職」；立法會議員勿與民為敵，而有負選民所託；促警方勿挑起市民更大情緒，避免發生流血事件。

明光社指香港關鍵時刻，作出緊急呼籲，發出題為《聆聽對話解決困局 立法擱置逃犯條例》聲明，提出五點要求：

・請政府官員懸崖勒馬，立即擱置造成社會嚴重撕裂的逃犯條例修訂，有需要時憑良心辭職。

・立法會議員勿與民為敵，強行通過沒有逼切性及社會共識的條例，有負選民所託。

・警方必須克制，切勿將示威者當作敵人，勿以武力挑起市民更大的反抗情緒。

・各位為香港前途焦急如焚的市民，以最堅定及和平的方式表達訴求，勿讓政府有武力鎮壓的藉口。

・請弟兄姊妹切切為香港的政局祈禱，願政府及立法會以聆聽及對話解決當前困局，避免一切流血事件發生。