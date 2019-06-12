【逃犯條例】中環、金鐘及灣仔附近道路封閉　九巴多條路線改道

今天逃犯條例將於立法會恢復二讀，昨晚大批群眾於添美道公民廣場外聚集，警方嚴陣以待。有大批市民在外反對修訂舉行集會，途中大批示威者衝出馬路，並霸佔立法會外一帶道路。因應中環、金鐘及灣仔附近主要道路封閉。九巴表示，途經該地區的九巴巴士服務將會受到影響，敬請乘客預留充裕乘車時間及密切留意交通消息。

立法會今日就修訂逃犯條例進行二讀，有大批市民在外反對修訂舉行集會，途中大批示威者衝出馬路，並霸佔立法會外一帶道路。（羅君豪攝）

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▼九巴最新交通消息 ▼

115, 115P, 603, 603S：取消分域街至砵典乍街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站 301, 302, 307, 307A, 307B, 373, 681P：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站 601 ：取消海富中心站 601P：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站 619, 619P, 619X：取消分域街至租庇利街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站 641 ：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站 673, 673P, 690：取消海富中心至皇后像廣場站，並於循道衛理大廈、高等法院、長江集團中心及畢打街設臨時站 690P：取消分域街至皇后像廣場站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、高等法院、長江集團中心及畢打街設臨時站 680, 680B：取消力寶中心站 680A：取消海富中心至力寶中心站 680X：取消分域街至域多利皇后街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站 905, 905P, 978, 978A, 978B：取消政府總部至香港會議展覽中心站，並於金鐘站及入境事務大樓加設臨時站 914P, 914X：取消政府總部至告士打道維園站，並於金鐘站、柯布連道及維多利亞公園加設臨時站 936, 936A：取消政府總部至入境事務大樓站，並於金鐘站及柯布連道加設臨時站 960X, 968X：取消國際金融中心二期至入境事務大樓站

▼逃犯條例修訂二讀．龍和道被佔領▼