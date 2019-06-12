廚子涉冒警強姦雞姦案　事主R覺被告下體發炎　始質疑其警員身份

青年廚工涉冒警強姦及雞姦3女子案續審，女事主R出庭作供，她稱相約被告見面，卻被帶到賓館，她為被告口交時發現被告下體有「好大陣噏味」、「餿味」，之後更遭被告強逼她肛交又性交，事後更發現下體發炎要求診。這亦令她想到，警察每年均會做體檢，但被告似也下體發炎，開始質疑其身份。

受《逃犯條例》修訂而激發於金鐘的示威影響，今早這單於高等法院的審訊亦略受影響，有陪審員及律師因受金鐘交通情況影響而「大遲到」，幸而法官十分體量，開庭時更對大家說了聲：「辛苦大家。」之後聆訊如常進行。

女事主R作供時稱覺被告梅錦添(圖)的下體有異味，懷疑他下體有發炎，事後想起開始對其警員身份起疑。（網上圖片）

被告梅錦添（26歲）被控企圖強姦罪、強姦罪、未經同意作腔交罪，及一項非禮的交替控罪。

欲追款相約被告再見面

現年33歲的女事主R供稱，她在2017年9月16日，R與在社交媒體認識被告相約飲酒，當晚R為被告支付了380元。約一星期後，R與朋友喝酒，約半夜時她在「溝酒」後嘔吐，R向被告發短訊，本想取回上次為他支付的380元，被告卻叫R到旺角酒吧找他，但R到旺角後迷路，要被告找她，R稱被告找到她時已滿頭大汗，R稱「見到佢咁辛苦搵到我」，已沒有再追收那數百元。

覺被告下體有異味

惟被告之後稱要帶R到一個「竇」，R抵達後才發現是賓館，被告進房間後，在她銀包中取去300元，相信是用來付房錢。被告其後推R到床上開始脫她衣服，二人開始性交，期間被告要求R替她口交，R形容被告下體有「好大陣噏味」、「餿味」，又指口交時亦覺得「好苦」，令她「唔敢抖氣」。

R稱遭反轉身體被逼肛交

被告接著又將R反轉，強行逼R肛交，雖然R多次叫「唔好」及反抗，但卻無法阻止被告，被告及後又再插入R陰道，R稱當時十分害怕，她說：「因為肛門咁多細菌，插入陰道驚發炎。」被告在途中壓著R不動，R相信他已睡著，故稍移身體，直至房間「到鐘」後，二人便離開，但R穿回衣服時發現連衣裙的拉鍊壞掉。

疑被告下體發炎始懷疑其身份

R事後回想警察每年均會進行身體檢查，但被告下體卻「好唔衛生」，狀似發炎，故質疑他是否警察。R又指事後其陰道及肛門亦因發炎而要求診。

辯方盤問時向R指出，事發當晚二人並沒有在賓館內肛交，即使有發生，亦是R自願，R否認。

警方剛向金鐘的示威者發射催淚煙、布袋彈等驅散，辯方大狀在陪審團退席前在庭內提醒「出面好混亂，大家都要小心」，法官點頭同意，並宣布審訊明日再續。而高等法院亦提早於下午約四時半拉下鐵閘。

案件編號：HCCC334/2018