【逃犯條例】警方發射橡膠子彈　流血受傷示威者現身說法

逃犯條例修訂爭議持續，示威者在6月12日佔據金鐘多條馬路，亦有示威者響應罷工罷課罷市。今日（12日）下午3點後，有示威者衝擊政府總部及立法會示威區的防線，警方發放多枚催淚彈，以及發射橡膠子彈。有中彈的示威者眼角流血，稱當時示威者無衝擊、警方在無任何警示的情況下發射橡膠子彈。亦有示威者頸部中橡膠子彈，紅腫赤痛。 警務處處長盧偉聰，形容金鐘是騷亂，有示威者使用削尖鐵支、投擲鐵馬和磚頭，非常危險「可以殺人」，警方迫不得已使用武器阻止暴徒，包括布袋彈、橡膠彈、手擲催淚彈等。

事發時有警「速龍小隊」於添華道，向位置夏慤道橋底的示威者，發放催淚彈。（蔡正邦攝）

有示威者受傷，眼角流血，懷疑被橡膠子彈射中。

有示威者拍片讓流血的示威者現身說法，他稱當時示威者與警方之間無阻隔，有示威者搬鐵馬阻隔但無衝擊，不過警方在無任何警告的情況下，發射橡膠子彈。他不清楚自己的傷勢，但不清楚自己視力有無受損。

有示威者被橡膠子彈打中頸部，紅腫赤痛。（受訪者提供）

另外有示威者亦中橡膠子彈受傷，他接受《香港01》訪問稱，當時在立法會示威區、俗稱「飯煲底」附近，有示威者架設鐵馬。他聲稱當時無衝擊，附近示威者亦舉手示意不會衝擊，與警方「速龍小隊」相隔十多米，但警方在無警告下，發射橡膠子彈。他說當時感覺頸部中彈，再看才發現警方舉起「豆袋槍」，才知道原來警方發射橡膠子彈。他說頸部紅腫和赤痛，認為警方使用過分武力。

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警方多次施放催淚彈，有示威者受傷。（羅國輝攝）

政府發言人指，金鐘一帶發生騷亂，示威者嚴重堵塞主要幹道，不斷衝擊警務人員。警務處處長盧偉聰，形容金鐘是騷亂，有示威者使用削尖鐵支、投擲鐵馬和磚頭，非常危險「可以殺人」，警方迫不得已使用武器阻止暴徒，包括布袋彈、橡膠彈、手擲催淚彈等。他說如果警方不使用適用武力防衛自己，會「輪到示威者用鐵通插同事」，認為警員是用適當武力保護自己生命。