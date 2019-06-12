【逃犯條例】示威者衝入立法會示威區　警發射橡膠子彈、催淚彈

政府修訂《逃犯條例》引來社會爭議，大批市民昨晚（11日）起集於金鐘政府總部及立法會，部分示威者於今日（12日）下午3時許衝擊立法會，與警方爆發衝突。警方派駐大批警員到立法會防備，警方在立法會添美道外迴旋處部署，朝不同方向釋放至少10枚催淚彈，警員亦發生過豆袋槍，有市民受傷流血，有人被拉進立法會。 警務處處長盧偉聰承認，警方曾發射橡膠子彈，但未考慮宣布緊急狀態。

大約下午3時50分，現場多處冒煙，警方施放數枚催淚彈。（曾梓洋攝）

部分示威者於今日（12日）下午3時許衝擊立法會，與警方爆發衝突。警方派駐大批警員到立法會防備，衝突期間有警員向示威發射數枚催淚彈，有人被拉進立法會。（張浩維攝）

下午3時30分左右，在添華道旁前線，不斷有市民運送物資，有市民頭破血流從前線撤離。社民連同時佔據了夏殼道近政總天橋的巴士站，作為臨時大台，為前線和後方傳達信息。於下午接近4時，有示威者衝擊立法會，爆發警民衝突，期間有警員向示威發射多枚催淚彈，有人被拉進立法會。

有警員發射豆袋槍，即橙色及寫上「Less Lethal」的長槍，即雷明登870霰彈長槍，可用作發催淚彈或橡膠子彈等較低殺傷力的彈藥。警務處處長盧偉聰承認，警方曾發射橡膠子弹。

有示威者中催淚彈後哮喘發作

發送催淚彈後，在中信大廈連接統一中心的天橋有傷者要由市民自發用擔架運送出去。

有示威者在金鐘廊附近中催淚煙哮喘病發，民眾四出尋找哮喘藥，他要求警方停止濫用暴力，撒回條例，並喘着氣大叫香港人加油。

《香港01》記者於立法會現場直擊，在衝突間示威者採取「車輪戰」的策略，不斷有被胡椒噴霧射中或被警棍打傷的示威者退回，但同時又不斷有示威者帶同裝備奔赴添華道最前線。不少運到前線的雨傘，商標尚未移除，顯示是新購買的。群眾又不斷調動鐵馬往添美道方向。

立法會議員區諾軒亦在前線站在高處，向群眾傳達消息，指建制派議員正從大會堂方向，試圖經添華道進入立法會內。現場高台上的擴音器又呼籲群眾，死守添華道。現場群眾士氣相當高漲。添美道停車場入口也有市民打開雨傘，警方退回圍欄內。