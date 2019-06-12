【逃犯條例】三指金鐘衝突為「暴動」　林鄭6.12晚電視講話全文

立法會原定今天（12日）二讀逃犯修訂條例，金鐘政府總部一帶爆發大規模警民衝突，警方曾施放催淚彈，發射橡膠子彈及布袋彈。特首林鄭月娥晚上發表電視講話，表示如果用激進、暴力的手段就可以達到目的，這些場面只會越演越烈，又三度形容事件為「暴動」。

+ 29 + 28 + 27

林鄭月娥談話全文如下：



各位市民：



今天整日，在金鐘一帶，大家都見到令人痛心的場面。這些破壞社會安寧、罔顧法紀的暴動行為，任何文明、法治社會都不能容忍。很清晰，這已經不是和平集會，而是公然、有組織地發動暴動，亦不可能是愛護香港的行為。



今早有人不顧市民安危，佔據和堵塞馬路，癱瘓交通，嚴重影響社會運作；從下午開始，更有人多次衝擊警方防線，做出危險甚至可致命的行為，包括放火、利用削尖的鐵支和擲磚攻擊警察、破壞附近的公共設施，令一般市民、令原本想和平表達意見的年輕人、令記者傳媒、警察、公務員同事的安危，受到嚴重威脅。我們必須強烈譴責。



我明白這次政府修例在社會上引起強烈的正反意見，政府已多次積極回應和解釋。事實放在眼前，自回歸以來，每當涉及中央與特區、內地與香港的議題，都會被部分人士，挑起矛盾和紛爭。面對這些矛盾和紛爭，激烈的對抗絕非解決方法。



請大家靜心想一想，這些騷亂場面近年已不是第一次。香港是自由、開放、多元的社會，對任何事情都會有不同意見，但不論贊成、反對，表達意見的方式都有底線。如果用激進、暴力的手段就可以達到目的，這些場面只會越演越烈，肯定對香港帶來傷害。



我希望社會盡快回復秩序，更不希望再有任何人在暴動中受傷。我呼籲所有熱愛這個地方的市民大眾遠離暴力。我深信，香港這個文明社會，仍然可以用平和、理性、守法的方式，為香港的整體利益，解決任何問題。