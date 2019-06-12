【逃犯條例】立法會二讀再掀佔領　政府企硬　張建宗6.12講話全文

《逃犯條例》爭議持續，為了阻止條例草案在今日（12日）在立法會恢復二讀，大批市民集於金鐘政府總部及立法會，衝出龍和道、夏愨道佔據道路。政務司司長張建宗中午透過片段發表講話，他指金鐘幾條重要交通幹道被堵塞，呼籲市民保持冷靜、克刻，盡早和平散去，不要以身試法。

政務司司長張建宗今午發表講話，籲佔領者克制，不要以身試法。（視像截圖）

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以下為張建宗講話全文：

今天立法會原本在早上十一時舉行會議，開展《逃犯條例》修訂草案這審議工作，但由於立法會附近範圍有大量人群阻塞，立法會主席指示這個會議改為稍後一段時間才舉行。現時金鐘幾個主要的交通幹道都受到堵塞，造成嚴重影響。



政府呼籲佔據馬路的市民盡快返回行人路，使交通可以盡早回復正常。我亦在此呼籲，聚集的市民保持冷靜、克制，盡早和平散去，不要以身試法。



事實上，政府的團隊在過去數月一直密集式向各界解說，盡量解釋修例的原意、內容和時間性，以及因應收到的不同意見，已經先後三次大幅加強法例建議中的保障──在人權方面的保障及其他方面的保障、程序上的保障，這些全部都有法律效力的。



特區政府要再重申，《逃犯條例》只針對一些犯了嚴重罪行的逃犯，絕對不是守法的老百姓，所以我們亦會嚴謹把關，保障市民的權益和利益，同時維護香港法治，彰顯公義，令香港不會成為一個逃犯的窩藏地。

