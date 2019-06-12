【逃犯條例．圖輯】金鐘鬧市淪街頭戰場　6.12警民衝突全紀實

2014年，香港因為政改爭議，爆發長達79天的佔領運動；2019年，香港再因《逃犯條例》爭議爆發佔領。立法會原定6月12日展開二讀程序，大批示威者聚集金鐘一帶，佔領多條主要道路，及後更與警方爆發嚴重衝突，警方事隔近5年再度施放催淚彈等驅散，觸目驚心的街頭衝突再現。 《香港01》精選多張第一手新聞圖片，回顧這次激烈警民衝突。

2019年6月12日上午．示威者集結金鐘

立法會原定早上開會，議程包括啟動《逃犯條例》修訂二讀程序，大批示威者開始在金鐘政府總部、立法會一帶集結，龍和道、夏慤道相繼被示威者佔領。

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2019年6月12日中午．雙方「備戰」氣氛緊張

直至中午時份，現場聚集的示威者愈來愈多，有人開始拆起鐵馬隔開警方，甚至有人拆路磚「備戰」；而警方則加強佈防，有配備了布袋彈長槍的警員在場戒備，氣氛愈趨緊張。

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2019年6月12日下午．警方開始武力驅散

下午開始，有示威者向警方防線推進，警方在立法會外圍的佈防一度被衝散，示威者曾逼近立法會大樓。及後，警方武力升級，開始施放催淚彈，發射橡膠子彈、布袋彈。示威者被不斷逼推，及至傍晚，警方已逐步奪回金鐘一帶的路段。

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2019年6月12日晚上．佔領行動蔓延至中環

金鐘現場示威者開始退卻，但佔領行動卻有蔓延之勢。晚上接近7時，中環環球大廈外一段干諾道中，開始有示威者衝出馬路，並在路中心設置路障及水樽等，群起高呼「香港加油」及「林鄭下台」。路上亦有車輛「死火」，道路被堵塞。事態蔓延至畢打街與德輔道中交界，有車輛停在路中心，並有不少市民聚集。

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2019年6月12日深夜．警方到金鐘一帶清場

晚上8時，金鐘太古廣場的商店提早關門；直至8時半，連金鐘站亦因應警方要求關閉。接近晚上10時，警方再度展開行動，驅散仍留在金鐘道的示威者，俗稱「速龍小隊」的警方特別戰術小隊持警棍驅趕示威者，並開始清理示威者留下的路障雜物，其後多輛警車相繼開入，陸續清場。