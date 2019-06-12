【逃犯條例．夏慤道持續更新】示威者以竹搭防線　警金鐘道舉黑旗

今日（12日）立法會就修訂逃犯條例進行二讀，至早上約八時，有大批示威者衝出龍和道，佔領夏慤道全線。有警員發出「紅旗」後，隨即施放胡椒噴霧，在場採訪記者中招，臉部及背部感到灼熱。現場有示威者徒手掘起地上的磚頭及搬走鐵馬。 近三小時後，約上午11時，力寶中心對開紅棉道往金鐘方向東行線，已被示威者佔領。警方在2時許開始不斷向示威者施放催淚彈及胡椒噴霧驅趕，多人感到不適。下午4時18分，警方在夏愨道及添華道再發至少三粒催淚彈；至下午4時半，中環大會堂對開有示威者呼籲向上環方向撤退。記者在現場所見，警方在添華道政總外發射多杖布袋彈，以及至少三次催淚彈。晚上7時許，紅棉路示威者推前堆水馬，警方亦於金鐘道一帶高舉黑旗，氣氛緊張。

有示威者受傷後失去知覺。 （陳蕾蕾攝）

有示威者戴上白色手套，蹲下徒手掘磚。(蔡正邦攝) 夏慤道現場所見，有示威者戴上白色手套，蹲下徒手掘磚，地上被挖出兩個洞；行人路上的鐵欄被示威者推倒，橫瓦在草地上。大批示威者與警員對峙，其間有示威者以鐵馬試圖衝擊。警員隨即發出紅旗，警告示威者停止衝擊否則使用武力，及後向示威者施放大支裝胡椒噴霧水。 警察施放胡椒噴霧 記者中招 《香港01》記者身處夏慤道現場，目擊發出黃旗警告後，其中一名警員隨即向人群發出胡椒噴霧。其間胡椒噴霧向外四散，在旁採訪的香港01記者中招，臉部及背部感到灼熱，需要立即退後。

（鄧詠中攝）

示威者佔領紅棉道往金鐘 垃圾桶掟警察

約上午11時，力寶中心對開紅棉道往金鐘方向東行線，已被示威者佔領。多名戴上口罩的示威者在路道上擺放垃圾桶、鐵馬、木板、摺枱，堵塞紅棉道東行線，多輛汽車繞道而行。另外，金鐘道東西行線封鎖，電車路軌亦被佔領。記者在金鐘道電車路附近目擊數名示威者以垃圾桶、辦公室椅等雜物堵塞路軌，當時正有五輛警員衝鋒車沿電車路軌行駛，車上數名衝鋒警員下車搬開雜物時，遭示威者掟垃圾桶，警員清理道路後，警車便離去。

金鐘道紅棉道交界封閉後，只有路障前一個位置予車輛調頭往中環方向。有一輛私家車在上址嘗試調頭約十分鐘不果，其間群眾多次拍掌歡呼，記者走近詢問司機情況，司機回覆：「我真係純粹唔夠位調頭。」

衝鋒警員下車搬走雜物。（梁銘康攝）

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解放軍總部外 警民對峙

多名示威者在場高呼「有裝備嘅去立法會方向」，亦有佔領夏慤道道路的示威者將鐵馬推至往上環方向，未見有進一步行動。添華道與夏慤道交界，近解放軍總部有多名警員築起一道道人牆，氣氛緊張；警方聲稱發出第四次警告，提醒示威者不要衝突防線，其間有人高唱「生日歌」。有記者在警察防線範圍外採訪拍攝時，遭警察趕走。

至早上十時許，有兩名外籍男子報稱為商人，要求通過道路，警員亦開路放行。

天橋拋雨衣予示威者

多名市民在海富中心對出天橋上，丟下雨傘及雨衣予路道上的示威者。位於夏愨道示威者打開雨傘，以防警察施用胡椒噴霧。

（香港01記者攝）

索帶扣緊鐵馬 重物加固作防線

至中午，添華道對出路面有示威者以白色索帶緊扣鐵馬，使鐵馬形成「三角陣」，再以垃圾桶和坑渠蓋等重物加固，其間警員再次發出黃旗，警告示威者不得超越黃線。多名戴上頭盔及伸縮警棍的警察向添華道方向出發。佔領範圍漸漸擴大，最初佔領的添華道人數開始疏落，有示威者呼籲在場群眾「唔好走」。

警方在2時許開始不斷向示威者施放催淚彈及胡椒噴霧驅趕，多人感到不適，現場混亂情況持續兩個多小時。立法會外警方與示威者衝突越趨激動，政府總部外警方多次向示威者發放催淚彈，又向示威者發射布袋彈及橡膠子彈。現場多次響起發放催淚彈的聲音，是繼2014年雨傘運動後，警方再次向示威者施放催淚彈。下午4時18分，警方在夏愨道及添華道再發至少三粒催淚彈；至下午4時半，中環大會堂對開有示威者呼籲向上環方向撤退。記者在現場所見，警方在添華道政總外發射多杖布袋彈，以及至少三次催淚彈。記者於金鐘站A出口亦可嗅到催淚氣體，令人感到刺鼻，站內多人戴上口罩。下午5時半，在遠東金融中心對開，一名少女被催淚彈擊中，呼吸困難，救護正於現場急救中，救護車亦到場準備將少女送院治理，少女其後回復清醒，將送往瑪麗醫院治理。

示威者「互救」 水淋「中彈」位置

記者目睹夏愨道中信橋上，有警察將防線由夏愨道近添美道推向中環方向，雙方在海富中心對開僵持，警方多次舉旗警告，以及施放催淚彈，示威者則嘗試以水淋向「中彈」的示威者，以及用布蓋著受傷位置，又用腳踩熄催淚煙。下午5時許，一名身穿綠衣的男子在添華道夏愨道交界「中彈」後，倒卧在地下失去知覺。

社工與警海富中心外對峙 籲警要有良心

下午5時40分，警方再逐步將防線推前，其間多次施放催淚彈，示威者一直往後退，警方再將防線推前至夏愨道天橋近遠東金融中心對開，有警員沿途將路上放置的鐵馬及水馬搬開然後前進。下午6時，警方由灣仔告士打道推進至金鐘夏愨道，速龍小隊由添華道出來，向夏愨道天橋以拋物線施放催淚彈及催淚水，以及多次發射橡膠子彈。示威者被迫至友邦保險大廈附近及愛丁堡廣場附近的解放軍大廈，雙方正在對峙，而夏愨道天橋上全是機動部隊（PTU）佈防，禁止市民上橋。至於海富中心外，有手持催淚彈槍的速龍小隊以及社工聯盟對峙，社工聯盟呼籲警方要有良心，大叫香港人加油。

示威者後退至金鐘道 警再度進逼

夏愨道天橋的示威者後退至金鐘道，於高院對開繼續與警方防線對峙，警方於添馬街向金鐘道施放多枚催淚彈，示威者一度後退，其後有示威者於金鐘道89號平台位置向警方拋雜物，警方一度後退，示威者又再推前，停留於高院對開金鐘道電車路，其後約20至30名警員往金鐘道前去，金鐘道現時有示威者聚集於太古廣場至政府合署對開，部分示威者則高呼「過中環啦！」並向中環方向行走。有示威者於德立街金鐘站出口向警方指罵，警方則推前防線，將示威者趕入站內。

至傍晚6時許，紅棉路有大批警察進場，一名手無寸鐵、年約30歲的男示威者，獨自一人向警方進行游說，「我哋好想番屋企，你哋要放低武器，我哋先可以番到屋企」。紅棉路往半山區天橋仍有示威者佔據。晚上7時20分，太古廣場大批市民聚集，多間名店已提早關門，有市民於商場內設多個物資站分發口罩、眼罩、水及生理鹽水等物資。至晚上7時38分，警方在金鐘道一帶高舉黑旗，在夏慤道解放軍營對開，有示威者走入地盤拿取物資戒備，現場氣氛緊張。

06年世貿韓農示威 警曾發放布袋彈

布袋彈及橡膠子彈屬非致命武力，翻查資料，是次並非警方首次於大型示威中使用布袋彈，2006年本港舉辦世貿會議期間，大量韓國農民來港進行示威，當時警方除了施放催淚彈，亦於現場發放布袋彈。當時警務處向立法會提交的文件解釋，因有當個別人士用長木方襲擊警員，導致他們嚴重受傷，於是警方才向他們發射布袋彈，以避免更多人受傷。

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