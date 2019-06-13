【逃犯條例】警方清場涉推撞辱罵商台記者：記你老X

立法會原定周三（12日）就修訂《逃犯條例》恢復二讀，但大批市民包圍立法會附近街道及與警方爆發衝突，會議需要改期。示威持續到晚上，警方其後驅散示威者，商業電台於Facebook上載片段，指該台記者在採訪期間數度表明身份，但仍遭警員多次推撞甚至辱罵。

商台公開的片段長約55秒，拍攝地點是金鐘正義道一帶。片段顯示，現場最少十多名持警棍和盾牌的警員清場，商台記者多次向警員表明身份，卻仍被警員推撞，期間更有警員大叫「記你老X！」商台指事件中記者並無大礙。

記協周三向行政長官林鄭月娥發公開信，要求介入保障《基本法》第27條承諾的新聞自由，以下為其聲明內容：

「6月9日晚上以來發生的大型示威活動，備受香港市民及國際社會關注，但是連日來新聞工作者面對警方多次無理驅趕、搜查及推撞致傷。記協現緊急呼籲特首林鄭月娥介入，以保障基本法第廿七條承諾之新聞自由，不受執法人員之損傷。

事發以來，記協要求向警務處處長陳情不果，周二與警察公共關係科會面後，情況不單沒有改善，反有惡化跡象。綜合前線記者之報告，警方對新聞自由之干預如下：

指控持有效證件之記者涉嫌藏有攻擊性武器，搜查其物品； 以長盾及警棍驅趕已表明身份之記者，導致多人受傷； 以胡椒噴霧射向正在撤離的記者，令其背部及手部受傷； 拒絕界定並公布封鎖範圍之餘，以長盾及警棍驅趕記者； 以電筒照射形式干擾記者攝影。

記協收15宗投訴

記協迄今已經收到15宗具名投訴，所有投訴人事發時均於當眼位置展示有效證件，並有表明身份，均未獲理會。」

記協表示，特首有責任馬上介入，阻止警方對採訪之無理干預，以確保清場行動在足夠的傳媒監察下進行，向市民交待及維護香港的國際聲譽。

（綜合報道）