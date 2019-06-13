天文台8時45分發出黃雨警告　每小時70公里或以上陣風吹襲香港

天氣持續不穩，天文台今(13日)於8時45分發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區，已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。雷暴警告則仍然生效。 勞工處提醒僱主應盡早預先訂明員工在暴雨警告下及其後的工作安排。

天文台發出黃色暴雨警告信號。(《香港01》製圖)

香港天文台今(13日)於早上8時45分，發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區，已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台指，一些低窪地帶及排水欠佳的地區，會出現水淹；大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道；可能受河道氾濫影響之市民，應採取適當的預防措施，以避免損失。



天文台亦已於早上7時30分發出雷暴警告，預料本港有狂風雷暴，料高達每小時70公里或以上陣風吹襲香港。

金鐘一帶亦受黃雨影響。(歐嘉樂攝)

天文台發出黃雨警告，金鐘立法會及政總外亦同受大兩影響。(讀者黃小姐提供)

勞工處提醒僱主，應盡早與員工訂明僱員在暴雨警告下及其後的工作安排和應變措施，包括優先考慮僱員在工作地點和往返工作途中的安全問題，並應彈性處理。勞工處又提醒僱主及承建商，當僱員在進行電力工作或處理電力作業裝置時，須採取所需的工作安排及適當安全措施，以保障僱員的工作安全。



渠務署則呼籲市民，若發現街道水浸，請盡快致電二十四小時渠務熱線向該署報告，電話為2300 1110。

黃雨警告仍然生效，多區受大兩影響。(溫偉俊攝)

據天文台8時36分天氣雷達圖像顯示， 本港兩量逐漸增多。(天文台截圖)

天氣持續不穩，天文台發出黃色暴雨警告。(資料圖片)

天文台表示，低壓槽正為廣東帶來雷雨。本港地區今日天氣預測方面，多雲，有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。最高氣溫約29度。吹和緩南至西南風。展望明日初時仍有驟雨及狂風雷暴，稍後驟雨減少，星期六天色較為明朗。