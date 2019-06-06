【端午節．逆流龍舟】黃雨特訓　義工自閉症者拍住上　蜕變夢幻隊

明天就是端午節，一眾龍舟健兒早已整裝待發，為賽事做好準備。「我哋唔會hea練，好有要求，要畀外面人都知道，你哋係有能力嘅！」這枝結集了九位義工和九位輕度智力障礙青年的龍舟隊，教練在第一課便已如此說到。 自閉症和有智力障礙的人士，在社會上易被看輕，一起組成龍舟隊，訓練過程中不無困難。但這天在黃雨之下，只見各位隊員冒着大雨練習，仍然沒有絲毫鬆懈。他們的目標，不是非要坐亞望冠不可，只求在船上奮力一戰，向大家證明他們的汗水與努力。 攝影：洪嘉徽

在黃雨之下，親切龍舟隊的隊員冒着大雨練習，仍然沒有絲毫鬆懈。(洪嘉徽攝)

有自閉症和智力障礙的小朋友，大多會不自覺沉醉在自己的世界，理解不到複雜的人情世故，學習新事物，也比常人慢一點。這枝名為「親切」的龍舟隊，隊員中有來自各行各業的主流人士(義工)，也有九位輕度智障的年青人，而當中三位同時有自閉症。

語言能力弱 遇陌生人只想匿埋

今年14歲的阿煬是其中之一，因語言及理解能力弱，平日大多只說出單一字詞，他不懂表達自己，向來沉默寡言。「知道嘅時候好迷惘，對家長嚟講，湊正常小朋友已經要學習，有呢啲特別情況，要學嘅嘢就更加多。」阿煬媽媽說，除依照醫生和治療師的建議，在家中幫阿煬做訓練，平日也會不斷嘗試、找不同方法，「以前會諗，會唔會有方法可以醫到呢？慢慢就知道原來係冇得醫嘅，但就可以靠訓練幫佢熟習新環境、新嘅人事。」而在機緣巧合之下，他們帶阿煬跨區到現時的學校面試，亦因此加入了今次由社福機構「親切」舉辦的龍舟計劃。

據爸爸媽媽指，阿煬語言及理解能力弱，過去十分怕人。 (洪嘉徽攝)

媽媽：平時搭車已經係好恐怖嘅事

阿煬的爸爸媽媽指，兒子過去十分怕人，每次去到新的環境，都會躲避、匿藏，或是緊緊捉實媽媽的手，如緊張過度，甚至會出現撞牆等傷害自己的行為。「對佢嚟講，平時搭車已經係好恐怖嘅事。」媽媽指，平日帶着阿煬乘車，不時會遇到旁人白眼，皆因自閉症患者會自言自語，也會無故望着別人笑，而更多時間，是因為與其他人的距離太近、感到害怕而大叫大嚷，而過去遇到陌生人，阿煬是無論如何都不願溝通，「表達唔到、唔懂寒暄，唔代表佢哋唔關心人，其實佢哋內心很善良、唔識計較。」

而爸爸則不會很著重學業，平日反而會帶他多戶外活動，游泳、跑步，高爾夫球等，希望幫助他訓練生活技能。

學自立，學生活，已經係佢哋嘅終生學業。 爸爸說。

「入、拉、抽、回」，是龍舟的四個動作。(洪嘉徽攝)

入拉抽回 重覆動作易有成功感

扒龍舟的動作，不外乎「入、拉、抽、回」四款，在船上，隊員大多只需依照隊長指示，重重覆覆的不斷用力向前。常人或輕易感到沉悶，但對自閉症人士來說，單一動作反而很擅長。今次的計劃為期六個周末，希望在安全的環境下，盡量要求隊員發揮自我和給予挑戰。數星期以來，阿煬的進步很多，由訓練第一天完全跟不上大家的動作，到了現時與隊員合作無間，見到努力得來的成績，他也感受到這份成功感，在龍舟上不時展現燦爛笑容。

由訓練第一天完全跟不上動作，到了現時與隊員合作無間，阿煬的進步很大。(洪嘉徽攝)

對於阿煬的進步，義工拍檔阿豐可謂功不可沒。與阿煬年齡相隔十年的「豐哥哥」，因即將修讀言語治療碩士學位，為了多些接觸有溝通困難的人士，於是參加了龍舟計劃。他坦言，阿煬的專注力低，容易分心，起初也很擔心阿煬會拖慢整隊的進度，「當時最高紀錄係划到十下，到第十一下就可能會錯，或者望咗去第二度......而陸上做啱動作，唔代表落到海都做得啱。」阿豐指，到了後來掌握到與阿煬溝通的竅門，只要不停的以精準的指令提醒，他也可以跟上動作，「最犀利係佢體能好，划好耐都唔會攰！」

父母也學習放手



「出到海中心，你問我驚唔驚，我梗係驚啦，最先諗到嘅係，佢急尿咁點算呀？」媽媽指，最初聽到要送兒子去玩龍舟，家中成員連同阿煬婆婆都感到十分擔心，每個星期也會前來「探班」，但見到阿煬因接觸多了主流人士而社交有所好轉，亦因龍舟運動而感到快樂，她的心態也有所轉變，「我地呢啲父母，諗嘢好多時會好負面，但𠵱家見到佢哋有一個目標，要去完成到呢個比賽，都會好想同人講，其實佢哋都做得到。」

小朋友有成長，我哋都有成長，知道原來佢都可以喎。佢踏前咗一步，我哋都要學放手。 媽媽說。

六個星期活動計劃 西貢出賽

親切活動統籌李嘉萱指，今次是機構首次有為期達六個星期的活動計劃，認為透過運動，可以令不同能力、背景的人走在一起。她表示，在龍舟上主流人士和特殊人士的地位平等，屬「拍檔」關係，機構會指導義工如何與特殊人士有效溝通，並在每節訓練中制定不同目標。今次是他們首次組隊參賽，將會在端午節當日參加在西貢舉行的「特能龍舟比賽」，與其他的共融隊伍在西貢舉行的賽事中一較高下。