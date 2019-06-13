【逃犯條例】葉國謙遺憾昨日示威：紀律部隊優秀　以此為榮

立法會原訂昨日（12日）就修訂《逃犯條例》恢復二讀，引起大批反對修例的市民堵塞立法會附近的街道，期間發生警民衝突。警方其後承認曾施放催淚彈、發射橡膠子彈及布袋彈等以驅散人群，截至昨晚10時，共有72名傷者受傷送院。 身兼行政會議成員的港區人大代表、民建聯成員葉國謙今日（13日）致電港台節目《千禧年代》，就昨日示威事件表示遺憾，惟認為警方的處理手法已非常節制，更一度稱「對優秀紀律部隊，以此為榮」。

下午才施放催淚彈已非常節制

葉國謙指出，示威者透過堵路表達反對修例、破壞和平表達方式感「痛心」，認為是當中有人蓄意挑起事端。他續指，示威者由昨日早上約8時已開始衝出道路，惟警方一直待到下午才施放催淚彈，可見他們已非常節制，對擁有如此優秀的紀律部隊稱「以此為榮」。

至於政府會否撤回修訂《逃犯條例》，葉國謙則指民建聯不會支持，且強調不會是現實，因修例已得到建制派同意，不會因為民意而改變。

反對修訂《逃犯條例》，示威者於6月12日前往金鐘立法會、政總抗議，下午三時後示威者開始衝破防線，及後警方發射催淚彈、布袋彈及催淚水劑，情況混亂。（余俊亮攝）

公務員事務局前局長王永平就6月12日發生的警民衝突，被定性為「暴動」表示「值得商榷」，指出僅看見數名警員毆打一名手無寸鐵市民。（資料圖片）

王永平：林鄭為仕途及面子強推修例

公務員事務局前局長王永平則在同一節目中指，昨日的示威事件是「官逼民反」導致。他表示，6月9日的反修例大遊行獲過百萬人上街支持，政府仍然無動於衷，才會演變成包圍立法會。特區政府現時將事件定性為「暴動」，實際上是否暴動值得商榷，因他僅看見數名警員毆打一名手無寸鐵市民。

對於特首林鄭月娥一意孤行強推條例，王永平估計背後有兩個原因，其一是「中央下的死命令」，另外則是林鄭為了自己的仕途、尊嚴及面子，加上有強大後盾，故不惜以武力鎮壓。

他在節目中又一度慨嘆，林鄭不願意與大律師公會、新聞界等會面是「完全不可理解」，更稱「香港出咗個咁嘅特首，某程度上都好可悲」。

被問及倘下周四（20日）通過修例，現屆政府將如何施政。王永平則指，「屆時林鄭咪靠警察，必要時咪解放軍，香港係咪可以繼續繁榮安定就好懷疑。」

+ 17 + 16 + 15

此外，七名上屆政府問責官員昨日聯署向政府發表公開信，要求政府撤回方案。其中勞工及福利局前政治助理莫宜端亦致電《千禧年代》表示，鑑於前晚（11日）局勢開始惡化，為平息干戈，他們冀透過聲明讓林鄭及其團隊得悉，推出此條例的過程諮詢不足，且立法時間表略為倉卒，政府未有足夠空間回應各界別人士，故希望作為政府的僕人領袖能聽取不同聲音，更指「不希望為了一條條例要用流血做駐腳」。