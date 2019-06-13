【逃犯條例】田北辰認為撤回並無可能　倡刪走特首審批移交權

《逃犯條例》爭議不斷，立法會昨(13日)原訂恢復二讀辯論，大批市民於金鐘一帶示威，並爆發大規模警民衝突，政府形容事件為「暴動」。 身兼港區人大代表的實政圓桌立法會議員田北辰認為，要撤回《逃犯條例》並無可能，「因為會影響管治威信」，但他相信仍有修訂空間，包括刪走特首審視移交要求權力，規定交人必需經立法會審批，即可處理陳同佳案，亦可兌現向受害家屬交代的承諾。

大批市民昨(13日)於金鐘一帶示威，立法會無法續開會議。(資料圖片)

田北辰表示，自己有不斷進行游說工作，包括向特首本人，但他明言要撤回修例並無可能，但建議作簡單修訂。有已為人母的女聽眾則批評特首一意孤行，任容手無寸鐵的年輕人在前線受到武力衝擊，「難道我哋嗰啲就唔係仔仔女女咩？」

另一男聽眾則指，警方使用過大武力，且不少更擊向要害，並非必要，又認為本港已陷入「無傾講」狀態，由政府隻手遮天。有市民認同昨日是「暴動」，不過暴徒並非示威市民，而是警隊及特首。

市民支持立法：昨日如同脅持香港

不過，亦有聽眾持相反意見，有女士表明支持立法，坦言對昨日示威情況反感，認為如同脅持香港，她促請港府不可退讓，又批評反對者缺乏思辯能力，「唔知有咩好擔心」，她認為，條例已收窄至最高刑罰監禁7年或以上的罪行方會作出移交，又謂港人如擔心被移交至內地，「唔上大陸咪得囉」。