【逃犯條例】林鄭六度被問會否下台均拒答　僅指獲中央尊重

政府修訂《逃犯條例》引發數十萬人上街示威抗議，至本周三爆發警民衝突，警方發射約150枚催淚彈，約百名示威者、記者及警員受傷。。 特首林鄭月娥今日（15日）在近一周後，首次出來見記者。她在記者會至少六被問到會否應競選承諾，在主流民意要求下台，但都未有回應，僅不停重覆政府修訂《逃犯條例》的原意，以及她在過去兩年得到中央的理解、信任、尊重、支持。

特首林鄭月娥今日宣布暫緩《逃犯條例》修訂案。(梁鵬威攝)

林鄭月娥曾在2017年參加特首選舉時曾爆出「辭職論」，承諾「如果香港人的主流意見認為我無辦法擔任行政長官，我會辭職」。不過林鄭在今日的記者會上，至少六度被追問會否兌現承諾考慮落台時，都沒有正面回應，只強調今次的《逃犯條例》修訂草案是由特區政府主導。

2019年6月15日下午3時，特首林鄭月娥承認政府就《逃犯條例》解說有不足，宣布暫緩修例。（梁鵬威攝）

+ 4 + 3 + 2

林鄭：中央理解、信任、尊重、支持

全個記者會總共有六名記者問林鄭月娥會否下台。第一是《明報》記者，向林鄭月娥問道「現時的民意是否可以令你下台？」，林鄭月娥完全未有回答；至商台記者再追問時，她則以中央一如以往信任特區政府及她本人作回答，「中央一如既往，對特區和我本人的立場，是理解香港情況與內地很不同，是兩制差異。第二是信任特區政府和我本人，因為我們在最前線，才看到。第三是尊重，來自中央對我的尊重，我兩年來深刻體會。最後是支持。」

有線電視記者為第三位問林鄭月娥下台，她僅稱「問題回應了」。路透社記者亦以英文向林鄭月娥問她會否「step down」（下台），她同樣以中央明白、尊重以及支持她作回應。

《星島日報》記者再提問她若不下台，導領班子會如何工作呢？她稱：「我們繼續努力工作，香港需要做事的人，應對經濟下行、房屋需求、人口老化等。」其後再有一名女記者追問，林鄭月娥做為公僕面對這麼多衝突後仍有理由不下台嗎？她說：「我是一個接近40年的公僕，也以此為榮」，同樣未有為回答會否下台。

6月12日中午，大批示威者佔領金鐘馬路聚集。﹙歐嘉樂攝﹚

6月12日「反修例」示威情況