【逃犯條例】市民目睹示威衝突：幾廿歲人第一次因為政治而喊

《逃犯條例》修訂引發連串示威衝突，警方昨日﹙13日﹚更動用布袋槍、催淚彈等驅散示威者。從事金融業的嚴先生在金鐘上班，他坦言目睹昨日情況感「心痛｣，｢幾廿歲人第一次因為政治而喊｣，感到香港無希望。 嚴先生表示，是次修訂牽涉到中美貿易戰，香港成為磨心，｢淪為籌碼｣。

警方昨日﹙13日﹚更動用布袋槍、催淚彈等驅散示威者，不少市民看在眼內，感到痛心。（資料圖片）

嚴先生在海富中心從事金融業，受金鐘站封閉影響，今早乘搭巴士上班，較平時需要多10分鐘時間。他表示，早料到交通混亂，認為情況可接受。

對於警方武力清場，嚴先生表示明白警方需執行職務，但認為｢﹙警方﹚有得選擇｣，即使動用警棍驅散，都毋須向着手無寸鐵的示威者，｢兜頭扑落去｣。

6月12日金鐘清場情況

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嚴先生坦言，看過現場片段後，嚴重影響心情，雨傘運動時都只是感到憤怒，但昨日的示威則是｢心痛｣，直言：｢幾廿歲人第一次因為政治而喊｣，因為開始感到香港無希望。

嚴先生續稱，事件已牽涉中美貿易戰，香港夾在兩國之間，成為兩者政治籌碼，令事態更複雜難以解決。他又稱，不少港人懷念主權移交前的香港，但是次風波英國卻幾乎沒有協助香港。他認為，主權移交前中、英兩國已簽署｢中英聯合聲明｣，作為前宗主國，英國至少應為香港發聲。