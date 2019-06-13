【逃犯條例】金鐘站封閉阻上班   市民未怨示威者　批封站無理

《逃犯條例》修訂引起軒然大波，示威持續多日，港鐵金鐘站今早﹙13日﹚仍然全面封閉。有金鐘上班的市民表示今早出行時受阻，需由中環站步行至金鐘；不過未有抱怨示威者，認為他們已散去，警方毋須要求港鐵繼續封站。 對於昨日警方武力清場，動用布袋槍、催淚彈等武器，另一位金鐘上班的市民批評，令到不少無辜市民受影響，催淚氣體傳入太古廣場，使其同事感到不適，擔心警方隨時傷及嬰兒、小孩。

周小姐於太古廣場上班，受到金鐘站封閉影響，今早乘搭港鐵到中環站，再步行上班。（黃偉倫攝）

今早約5時7分，港鐵宣布金鐘站會恢復服務，惟不足半小時後，就表示因警方要求，而要再度全面封閉。

市民：金鐘已幾乎沒有示威者 毋須再封站

從事文職的周小姐於太古廣場上班，受到金鐘站封閉影響，今早只好乘搭港鐵到中環站，再步行上班。對於警方再要求封站，她認為安排十分混亂，而且不合理，因現時金鐘已幾乎沒有示威者留守，毋須再封站。

昨日警方曾於港鐵站外，以及太古廣場附近發射催淚彈，周小姐表示，在旁經過時不慎｢中招｣，首次吸入催淚煙，形容十分痛苦。她表示，示威者和平示威，但警方動用大量武器清場，更在港鐵站、商場附近放催淚彈，殃及無辜，形容情況為｢disaster﹙災難﹚｣。

陸先生今早乘搭巴士由中環到金鐘上班，未有受到大影響。（黃偉倫攝）

於海富中心從事地產業務的陸先生，今早乘搭巴士由中環到金鐘上班。他表示今早交通未有大受影響，仍可依時上班，不過認為既然示威者已散去，就應盡快重開道路及港鐵站，以免影響市民。

憶述昨日在太古廣場仍可吸到催淚氣體

陸先生批評警方使用重型武力清場，憶述下午有同事在太古廣場時，竟也吸到催淚氣體，頓時感到不適。他斥道，商場、港鐵站等地有大量普通市民，當中更隨時有小孩、嬰兒，警方胡亂在附近發射催淚彈會誤傷無辜市民，｢平時都唔會係人多地方開槍啦｣。

陸先生認為，雖然部分示威者｢擲磚｣或未必恰當，｢擲水樽、雞蛋就可接受｣，但警方不應使用布袋槍等武器，因為已有充足裝備保護。他又批評，警方既然槍法精準，可直射示威者頭及眼等部位，就應避免傷及他們要害，｢咁準就射身體啦｣。