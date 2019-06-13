【逃犯條例】教育局長致函全港校長校監　促按條例處理罷教教師

《逃犯條例》修訂爭議繼續升溫，近日更相繼有學生聯署發起罷課行動。昨日（12日）金鐘立法會一帶示威者與警方發生衝突後，教協宣布全港罷課，教育局局長楊潤雄今日（13日）傍晚致函全港學校的校長及校監，題為《緊守崗位 守護學生》，表明教育局堅決反對教育團體罷課及罷教；同時若有教師未經批准而缺席，學校應按照相關資助條例、僱傭條例及校本政策處理。 教育局正在和學校緊密聯絡，並了解學生缺席和教師人手調配的情況，稱以便提供適切支援。

在昨日爆發警民衝突後，教協宣佈推動全港罷課罷教行動。（資料圖片/余俊亮攝）

楊潤雄：年輕人參與暴動 受傷令人心痛

楊潤雄在信函中表示，昨日灣仔及中西區一帶有人佔據和堵塞道路，甚至暴動，當中有不少年輕人參與，有人受傷流血，令人心痛。他並指有人在社交媒體號召群眾破壞社會秩序，是煽動情緒，製造恐慌，校方應守護學生，告誡同學不要參與違法行為，以安全為重，勿前往有可能有危險的地方。

教育局局長楊潤雄批評有人煽動學生參與違法行動。（資料圖片）

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函件附政府修訂《逃犯條例》小冊子

針對最近有教育團體發動罷課及罷教活動，教育局堅決反對，並指學校是學生學習的地方，任何人都不應以學校作為表達政治訴求的場地。

函件續指，教師在任何情況下均須履行職責，緊守工作崗位，行為亦需要符合專業操守。教育局稱，學校作為僱主，有責任管理員工及監察他們的工作表現；若個別教師在工作時間未經學校批准而缺席，或沒有履行職務，學校須明確指出有關行為實屬不當，並應當按相關資助則例、僱傭條例及校本政策處理。

信函中並附有保安局關於政府修訂《逃犯條例》的小冊子，但又指香港是一個多元社會，尊重不同意見，但老師應該引導學生多角度思考，以和平、合法方式表達意見。