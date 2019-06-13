【逃犯條例】調景嶺站30人響應不合作運動　男子遭制服乘客叫放人

周三（12日）就立法會修訂《逃犯條例》進行二讀，大批示威者到中環及灣仔一帶示威，爆發激烈警民衝突，警員向示威者發放催淚彈及胡椒噴霧，記者及示威者無一倖免。今早（13日）有網民發起不合作活動，於港鐵車廂及月台內拖延行車時間。港鐵調景嶺站內有少年報稱，腳部卡月台空隙，之後他被警員抬出。事主黃先生表示，事發時他的腳部卡在月台空隙，之後有警員將他抬離。
今早有網民發起不合作活動，拖延港鐵行車時間，港鐵調景嶺站約30人響應集結。（網上影片截圖）
（網上影片截圖）
乘客站內高叫「放人」口號
今日（13日）早上約7時52分，警方接報港鐵調景嶺站內，月台約有30人聚集，其間有人高叫口號。之後有接報到場警員，將其中一名男子被拉至月台較後位置，當時有港鐵職員在場。之後，有其他乘客見有人被制服，情緒激動，並高叫「放人」。
男子稱腳部卡月台空隙
據讀者提供片段可見，事發時有人響應不合作運動，於周四（6月13日）遊地鐵河。事發時，港鐵調景嶺站月台有一名男子指，他的腳部卡在月台空隙。之後有警員將他拉出，男子指很痛，之後他被帶至月台後方位置，其間有人高叫「放開佢」、「叫救護車」、「放人」。
警員協助男子抬至安全位置
其後，警員協助男子返回安全位置，他被抬至月台較後方位置，男子清醒躺在地面，在旁的警員輕按着男子。另一段網上影片可見，車廂內有數名男子及記者在場，有人企圖阻擋車門關上。當時有警員未有上車，有人向警員笑言：「下站見！」警方表示，於今日早上7時52分接獲報案指，初報有約30個人於月台聚集，案件列作雜項處理。
事主黃先生稱會保留追究權利，但他否認參與不合作運動。（陳諾希攝）
事主黃先生：仆倒後警員衝過來
片中事主28歲的黃先生，事後接受香港01訪問指，昨晚他在朋友家通宵打機，之後他於港鐵調景嶺站坐車回家。黃先生表示，事發時，他的腳部卡在月台空隙，而他腳部本身有傷。他形容自己仆倒後，警員立即衝過來，有人想扯他的腳部及傷口，他指當時自己很痛，更叫警員不要再拉扯。
稱會保留追究權利 否認參與不合作運動
「被警察『撻生魚』同捏睪丸，有很多特權我哋冇諗到！」黃先生表示，當時有途人叫警員停手，之後遂朋友幫他取出電話。他指，警員當時想制止其朋友取出電話，之後有途人叫停警員。黃先生指，他指左腳小腿有擦傷，傷口仍然很痛。他稱會保留追究權利，並指責警員是否有特權。黃先生強調，自己不知道今日有不合作運動。
港鐵：有人阻礙車門關閉 按車上緊急掣求助
港鐵發言人表示，今早約八時港鐵接獲警方通知，調景嶺站二號月台有一批人士聚集，車站職員到場了解。其後，有關人士陸續登上觀塘綫往何文田方向的列車。其間，有關列車車長留意到列車個別車站，有人阻礙車門關閉。以及，有乘客按動車上緊急掣求助。
觀塘綫需額外行車時間
港鐵表示，觀塘綫因應受乘客求助﹑列車車門運作、列車車門受阻等多宗輕微事故影響，觀塘綫列車預計需要額外行車時間，月台上候車時間亦會較長。請為行程預留充裕時間。如有不便，敬請見諒。至早上9時40分，運輸處指就乘客求助、列車車門運作、列車車門受阻等，多宗輕微事故已妥善處理，觀塘綫列車服務逐步回復正常。
根據港鐵附例，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為。以及，任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，亦不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車。任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門。如對乘客造成滋擾，可處罰款$5,000。