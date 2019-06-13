【逃犯條例】調景嶺站30人響應不合作運動　男子遭制服乘客叫放人

周三（12日）就立法會修訂《逃犯條例》進行二讀，大批示威者到中環及灣仔一帶示威，爆發激烈警民衝突，警員向示威者發放催淚彈及胡椒噴霧，記者及示威者無一倖免。今早（13日）有網民發起不合作活動，於港鐵車廂及月台內拖延行車時間。港鐵調景嶺站內有少年報稱，腳部卡月台空隙，之後他被警員抬出。事主黃先生表示，事發時他的腳部卡在月台空隙，之後有警員將他抬離。

今早有網民發起不合作活動，拖延港鐵行車時間，港鐵調景嶺站約30人響應集結。（網上影片截圖）

（網上影片截圖） 乘客站內高叫「放人」口號 今日（13日）早上約7時52分，警方接報港鐵調景嶺站內，月台約有30人聚集，其間有人高叫口號。之後有接報到場警員，將其中一名男子被拉至月台較後位置，當時有港鐵職員在場。之後，有其他乘客見有人被制服，情緒激動，並高叫「放人」。 男子稱腳部卡月台空隙 據讀者提供片段可見，事發時有人響應不合作運動，於周四（6月13日）遊地鐵河。事發時，港鐵調景嶺站月台有一名男子指，他的腳部卡在月台空隙。之後有警員將他拉出，男子指很痛，之後他被帶至月台後方位置，其間有人高叫「放開佢」、「叫救護車」、「放人」。 警員協助男子抬至安全位置 其後，警員協助男子返回安全位置，他被抬至月台較後方位置，男子清醒躺在地面，在旁的警員輕按着男子。另一段網上影片可見，車廂內有數名男子及記者在場，有人企圖阻擋車門關上。當時有警員未有上車，有人向警員笑言：「下站見！」警方表示，於今日早上7時52分接獲報案指，初報有約30個人於月台聚集，案件列作雜項處理。

事主黃先生稱會保留追究權利，但他否認參與不合作運動。（陳諾希攝） 事主黃先生：仆倒後警員衝過來 片中事主28歲的黃先生，事後接受香港01訪問指，昨晚他在朋友家通宵打機，之後他於港鐵調景嶺站坐車回家。黃先生表示，事發時，他的腳部卡在月台空隙，而他腳部本身有傷。他形容自己仆倒後，警員立即衝過來，有人想扯他的腳部及傷口，他指當時自己很痛，更叫警員不要再拉扯。 稱會保留追究權利 否認參與不合作運動 「被警察『撻生魚』同捏睪丸，有很多特權我哋冇諗到！」黃先生表示，當時有途人叫警員停手，之後遂朋友幫他取出電話。他指，警員當時想制止其朋友取出電話，之後有途人叫停警員。黃先生指，他指左腳小腿有擦傷，傷口仍然很痛。他稱會保留追究權利，並指責警員是否有特權。黃先生強調，自己不知道今日有不合作運動。 港鐵：有人阻礙車門關閉 按車上緊急掣求助 港鐵發言人表示，今早約八時港鐵接獲警方通知，調景嶺站二號月台有一批人士聚集，車站職員到場了解。其後，有關人士陸續登上觀塘綫往何文田方向的列車。其間，有關列車車長留意到列車個別車站，有人阻礙車門關閉。以及，有乘客按動車上緊急掣求助。 觀塘綫需額外行車時間 港鐵表示，觀塘綫因應受乘客求助﹑列車車門運作、列車車門受阻等多宗輕微事故影響，觀塘綫列車預計需要額外行車時間，月台上候車時間亦會較長。請為行程預留充裕時間。如有不便，敬請見諒。至早上9時40分，運輸處指就乘客求助、列車車門運作、列車車門受阻等，多宗輕微事故已妥善處理，觀塘綫列車服務逐步回復正常。