【逃犯條例】港大附屬學院電郵囑學生保安危　表明尊重學生抉擇

《逃犯條例》爭議引起滿城風雨，昨(12日)金鐘立法會外一帶有大批市民示威，下午更演變成警民衝突。 繼十間大專院校校長同日傍晚以「一群關注社會現況的大學校長」名義，共同發表聲明後，港大附屬學院(HKU Space)校長陳龍生今(13日)向學生發電郵，表明在動盪情況下，尊重學生參與的抉擇，但同時叮囑學生注意人身安全。 大學及專上院校工會聯盟亦發聲明，指《逃犯條例》修訂摧毀香港法治，強烈譴責警方全無節制使用武力，亦反對特首林鄭月娥把市民昨日自發行動定性為「暴亂」。

昨日大批市民包圍金鐘立法會外核心區域外示威，其後演變至警民衝突。（資料圖片）

港大附屬學院(HKU Space)校長陳龍生（中）（資料圖片）

電郵中表示，我城正被狼藉混亂淹沒，橡膠彈及催淚彈擊向學生及年輕人，情況令人憂傷。信中又提及，學院管理層非常關注因政府修例所引起日益惡劣的情況，更尤其關注參與學生的安危。

他又以個人身份提到，明白當政府未能滿足人民時，人民或認為有權利反撲，以確保聲音被聆聽。他寄語指，雖然欣賞參與學生的真摯，及尊重其抉擇，但他亦同時叮囑指，需注意可致的後果，他語重心長提醒，任何時間必須留神個人安危。

十間大專院校以及六大宗教領袖亦有發聲明

港大、中大等十間大專院校校長昨共同發表聲明，指非常關注社會目前出現不斷升級的對立與緊張局面，呼籲各方保持冷靜，注意自身及他人的安全，又呼籲社會各界以理性協商來化解當前的困局。



六大宗教領袖亦於較早前發表聲明，就政府提出修訂《逃犯條例》在社會引起激烈的爭議表示關注，認為市民在合法情況下遊行集會，應予以尊重；更呼籲市民及政府都應以和平方式解決問題。

港大附屬學院(HKU Space)校長陳龍生叮囑學生注意人身安全。（讀者提供）

大專聯：批警方濫用武力 反對定性「暴亂」

大學及專上院校工會聯盟今日發聲明，《逃犯條例》修訂摧毀香港法治，市民希望政府撤回修訂，嘗試以各種形式表達訴求，但警方昨日卻濫用武力，多次施放催淚彈、發射布袋彈及橡膠彈，使多人受傷及送院，強烈譴責警方全無節制使用武力，令人髮指。大專聯反對特首林鄭月娥把市民昨日自發行動定性為「暴亂」，強烈要求政府立即撤回修訂，林鄭月娥立即辭職及警方立即停止濫用武力。