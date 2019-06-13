【逃犯條例】華英中學校長促擱置：倘孩子出事　政府不能迴避責任

昨日有大批年輕人及市民在金鐘立法會外集會示威，最終爆發激烈衝突，警方多次出動橡膠子彈和布袋彈驅散，造成至少79人受傷送院，當中兩人傷勢嚴重。華英中學校長尹志華撰寫學校家書，認為修例沒有逼切性，又造成社會嚴重分裂，「為社會帶來極大的傷害，也破壞了寧靜的學習環境」，政府應該立即擱置。他又指：「倘若我的孩子出了甚麼事，你們有不能迴避的責任」。

華英中學校友會專頁昨日上載校長尹志華撰寫的《華英家書》，尹志華認為，《逃犯條例》修訂「為社會帶來極大的傷害，也破壞了寧靜的學習環境」，政府應立即擱置修例。（網上截圖）

華英中學校長：立即擱置修例 破壞寧靜學習環境

華英中學校友會專頁昨日上載校長尹志華撰寫的《華英家書》，他指，這幾天，學生忙於應付考試，但他們均受《逃犯條例》修訂的發展牽動，有同學希望在學校派白絲帶，有少數同學在家長同意下，缺席一日考試，在校內自修罷課。尹志華稱，與學生交談後，認為他們立場鮮明，認真審視自己心態及立場等，形容他們期盼「簡單而純潔」。

尹志華表示，「政府立即擱置沒有逼切性而又造成嚴重分裂的《逃犯條例》修訂，再從長計議。」他指，爭議為社會帶來極大的傷害，也破壞了寧靜的學習環境，「倘若我的孩子出了甚麼事，你們有不能迴避的責任。」他又呼籲，立法會議員能撇開個人政黨立場，以建立社會和諧為優先的考慮。

6月12日金鐘集會清場情況