【逃犯條例】港鐵回應「車廂不合作」行動　暫未有人被檢控

反對《逃犯條例》修訂爭議持續。港鐵今日（6月12日）早上應警方要求，暫時關閉金鐘站。有網民今日（6月13日）發起不合作行動，多個港鐵站出現「小型意外」。 港鐵車務營運總管鄭群興、車務營運主管-西面網絡張志強今日（下午5時）會見記者，說明車務狀況。他們表示有20班列車受到延誤，呼籲市民顧己及人，不要再作阻延列車行為。 對於會否追究參與者，港鐵未有正面回應，但指初步了解，今早行動中暫未有人被捕或是檢控。

港鐵車務營運總管鄭群興表示呼籲乘客顧己及人，不要作阻礙行車或車門關閉的行為。（林劍攝）

鄭群興指，今早因應警方的要求，決定暫時關閉金鐘站，至下午重新開啟。在關閉期間，他們安排240班接駁巴士，來往海怡半島至堅尼地城，服務約1萬名乘客。

至於不合作行動，鄭指今日在觀塘線中，有18次列車車門關閉受到阻延的事件，另外10次涉及按動緊急掣。20班車受到不同程度阻延，時間由2至20分鐘以上不等。對於參加者有否違反《港鐵附例》及港鐵會否作出追究，他未有正面回應，但據初步了解，暫未有人因應事件，被拘捕或檢控。

他呼籲乘客顧己及人，不要作阻礙行車或車門關閉的行為。港鐵現已每更加派100位同事，監察情況。