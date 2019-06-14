【骨灰龕】三間私營龕場申牌照被拒　曾咀黃泥涌道龕場今截止申請

骨灰龕供應短缺，自私營骨灰龕位於2018年3月29日截止申請至今超過一年，私營骨灰安置所發牌委員會僅批准了3個骨灰龕場的申請，本周一（10日）則再拒絕3間私營骨灰龕場申請，包括明道堂、正道堂有限公司及明元仙觀，總共已有5間龕場被拒絕申請。 屯門曾咀靈灰安置所和灣仔黃泥涌道靈灰安置所新建共兩萬多個可續期骨灰龕位，將於今日（14日）下午5時截止接受申請，有需要市民可用傳真、電郵、郵寄或親身遞交表格。

屯門曾咀靈灰安置所和灣仔黃泥涌道靈灰安置所合共逾2萬個龕位，將於今日（14日）截止申請。（資料圖片）

三間被拒的私營骨灰龕場包括九龍紅磡溫思勞街7A地下、閣樓及一樓的明道堂、九龍紅磡溫思勞街17號二樓的正道堂有限公司，以及九龍新填地街327號1樓的明元仙觀。另外兩間被拒絕申請的龕場是浦台緣及李興記，他們原因大致和建築物不符合條例規定有關。

私營骨灰龕場被拒絕申請，家屬可把骨灰領回家存放、申請在食環署的骨灰暫存位，或選擇綠色殯葬。

屯門曾咀靈灰安置所和灣仔黃泥涌道靈灰安置所新建共21,235個可續期骨灰龕位，將於今日（14日）下午5時截止接受申請。食物環境衞生署發言人早前曾表示，逾期申請將不受理。市民填妥的申請表格連同所需文件的副本須於接受申請日期內以傳真（2333-1716）、電郵（apply_newniche@fehd.gov.hk）或親身到港島或九龍墳場及火葬場辦事處遞交或郵寄至上述辦事處。

食環署將以流動電話短訊、電郵或郵寄方式通知中籤申請人獲編配的骨灰龕位編號。申請人亦可在攪珠及電腦抽籤翌日於食環署網頁、港島或九龍墳場及火葬場辦事處、公眾骨灰龕位編配辦事處或致電2841-9111查核其申請結果。