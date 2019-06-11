【骨灰龕】曾咀及黃泥涌道骨灰龕場　逾2萬龕位　周五截止申請

屯門曾咀靈灰安置所和灣仔黃泥涌道靈灰安置所新建共兩萬多個可續期骨灰龕位，將於星期五（14日）截止接受申請。食物環境衞生署發言人今日（11日）表示，是次骨灰龕位由5月15日開始接受申請，截止時間為6月14日下午5時，逾期申請將不受理。 曾咀靈灰安置所第一階段編配的骨灰龕位共有20,160個標準骨灰龕位及220個非禁香大型龕位，連同黃泥涌道靈灰安置所新建的855個禁香標準骨灰龕位，共有21,235個可續期龕位供市民申請。

曾咀及黃泥涌道靈灰安置所龕位，將於周五（14日）截止申請。（資料圖片／余俊亮攝）

私營骨灰安置所發牌委員會在5月30日審議了3間位於紅磡的骨灰安置所，包括明道堂、正道堂有限公司及明元仙觀，至今未有決定接受申請與否。倘上述龕位持有人希望等待該些龕場發牌而無申請公營龕位，而私營骨灰安置所發牌委員會或於周五（14日）後才公布或牌照申請落空，該些龕位持有人或無法趕及申請曾咀及黃泥涌道骨灰龕場的龕位。

食環署表示，申請人只可為同一位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須於表格內填寫至少三位先人的資料，而申請標準龕位則須填寫至少一位先人的資料。 申請表格可於食環署網頁下載，及於食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處、各區民政諮詢中心、位於長洲、南丫島、坪洲、梅窩及大澳的郵政局派發；市民亦可經熱線2841 9111以傳真索取。

填妥的申請表格連同所需文件的副本須於接受申請日期內以傳真（2333-1716）、電郵（apply_newniche@fehd.gov.hk）或親身到港島或九龍墳場及火葬場辦事處遞交或郵寄至上述辦事處。

食環署將以流動電話短訊、電郵或郵寄方式通知中籤申請人獲編配的骨灰龕位編號。申請人亦可在攪珠及電腦抽籤翌日於食環署網頁、港島或九龍墳場及火葬場辦事處、公眾骨灰龕位編配辦事處或致電2841-9111查核其申請結果。