清潔工多番非禮80及90歲女院友囚11月　官：須向事主家人交代

東華三院賽馬會頤安護理安老院的一名清潔男工，被指7年間非禮5名年過80至90歲的失明臥床女院友，包括扮拖地摸事主胸部，亦曾拉下她們的尿片，眾事主已離世，院舍員工作供說出曾目睹被告侵犯眾事主的過程。清潔工早前在東區法院被裁定非禮罪成，裁判官今（14日）判刑時指，雖然事主們已離世，但法庭有責任對她們的家人作出補償及交代，判被告入獄11個月。

被告陳友(前)因非禮5名逾80及90歲護理院女院友，被判入獄11月。（資料圖片）

被告陳有，68歲，被裁定8項非禮罪全部成立，指他們於2010年至2016年間,在香港黃竹坑東華三院賽馬會頤安護理安老院內非禮女士X、Y、V、W及Z，全部年過80及90歲。

院舍職員見被告摸九旬院友心口

5名事主均為失明人士及須臥床，其中一名曾作供的院舍照顧員稱，她曾見過被告趁95歲的事主V，臥床睡覺時描V心口，當時V的身體狀況極差，沒有溝通能力，雙手更被綁起，被告見她經過，即用被蓋過女事主的身體。

她又曾見過被告伸手入91歲女事主Z的衣領，曾想把過程拍下，但被告發現她經過而未有成功，她指時要全護理且沒溝通能力的女院友。

事主全是無反抗能力人士

裁判官判刑時指，非禮本是嚴重罪行，被告更在6年間連續非禮5名年長事主，她們全是無反抗能力的弱勢人士，令案件更為嚴重，必須判以阻性的刑罰以反映公眾對此類罪行的厭惡，判監是唯一選擇。被告曾想申請保釋等候上訴，但遭拒絕，即時還押。

案件編號：ESCC 2968/2018