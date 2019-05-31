非禮5名八旬女院友　清潔男工被裁定8項非禮罪成　收押候判

東華三院賽馬會頤安護理安老院，發生女院友懷疑被非禮事件。一名時任清潔男工涉在7年間，非禮5名年逾八旬的女院友，包括摸胸和解開院友的尿片。直至院舍事後收到匿名投訴，事件才東窗事發。清潔男工早前被否認8項非禮罪受審，今(31日)在東區法院被裁定所有控罪罪名。裁判官先為他索取背景報告，把判刑押後至6月14日，期間清潔男工被收押看管。

已婚的68歲被告陳有，被控於2010年至2016年間，在香港仔黃竹坑東華三院賽馬會頤安護理安老院內，8次非禮5名女院友。被告於2016年5月離職，而案中5名事主均已去世，控方早前傳召被告的前同事作證。

被告陳有今在東區法院被裁定8項非禮罪成。

官不相信證人要誣衊被告

裁判官裁決時指，案中的證人誠實可靠。對於辯方質疑被告和證人有積怨，證人因此合謀誣衊被告。惟裁判官認為，若證人要誣衊被告，可誇大內容，以不同的非禮行為指控被告，因此不接納誣衊的說法。

被告一名前同事李潤嫌早前供稱，曾目睹被告解開其中一名事主Y的尿片，褪至Y的膝蓋位置。李亦見過被告把手放在事主V的胸口位置，隔衣打圈。另一名起居照顧員邱秀珍則指，曾目擊被告把手伸入事主Z的衣服內摸胸。

案件編號：ESCC2968/2018