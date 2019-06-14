【逃犯條例】醫學界發聲明促警方勿在醫院作拘捕：與慣常做法有異

醫學界組織今日（14日）發聯合聲明，回應警方在公立醫院內拘捕求診及正接受治療的示威者，聲明中提到，任何人包括市民及執法者，若無事先通知下遊走在醫療範圍，有可能妨礙醫護人員工作。聲明提醒警方，盡量避免在醫院内作出拘捕，避免病者害怕求診，加重傷勢。聲明亦要求醫管局確保所有病人資料得到保障。

醫學界發聲明促警方勿在醫院作拘捕，稱會致病者害怕求診，加重傷勢。（資料圖片）

醫學界組織發共同聲明，包括杏林覺醒、真普選醫生聯盟、醫學界立法會議員陳沛然、前線醫生聯盟及公共醫療醫生協會。聲明中提到，任何人，包括市民及執法者，如無事先通知情況下遊走進入醫療之範圍，有可能妨礙醫護人員工作，延誤傷病者求診及治療。而警方是次於公院內作出拘捕，與慣常做法有異。

另外，聲明提到便衣探員遊走醫院範圍，亦有機會侵犯病人私隱，導致醫患之間互相猜疑；強調病人私隱於醫療過程中理應受到尊重，若任何人作出侵犯病人私隱的行為，醫護人員應作出適當保護和提醒。

醫學界要求醫管局確保保障病人資料

聲明中強調，病人提供的資料，只作臨床治療之用，根據 2016 年醫生專業守則，除非有法庭命令或病人同意，否則醫生並無理由向第三方提供病人私隱資料。該聲明提及，懇切提醒警方盡量避免在醫院内作出拘捕，避免病者害怕求診，加重傷勢。醫學界希望香港市民繼續信任公立醫院的醫護人員，若不幸受傷，盡快求診。他們同時要求醫管局確保所有病人資料得到保障。

警務處處長盧偉聰昨日（13日）召開記者會交代衝突情況，他確認了警方在醫院拘捕示威者，他解釋平時警務人員只要有證據和合理懷疑，不論在何處都會進行逮捕，盧偉聰更反問，難道要人踏出醫院才可拘捕。