【逃犯條例】撐修例大聯盟取消記招　避免周日與民陣遊行衝突

「保公義撐修例大聯盟」原定在本周日（16日）舉行大型活動，支持修訂《逃犯條例》修訂草案，並於今日下午4時召開記招，公布活動詳情，惟今天突然宣布取消記招。 大聯盟發言人表示，昨天傍晚才知道民陣動員周日遊行，如果建制團體又動員數以萬計會員去各街站開展宣傳活動，衝突有可能出現，場面也有可能失控，對香港沒有好處，更不想社會衝突升級，所以上午決定推遲舉行。

「保公義撐修例大聯盟」（資料圖片/梁鵬威攝）

「保公義撐修例大聯盟」昨天發新聞稿，指為支持立法會審議《逃犯條例》修訂草案，「大聯盟」將在本周日（16日）舉行大型活動，今天（14日）於銅鑼灣南洋酒店宴會廳舉行新聞發佈會。

不過在今天上午突然宣布取消記招，大聯盟發言人表示，原計劃在周日舉行100個街站簽名反對暴力、支持修例。但昨天傍晚才知道民陣動員周日遊行，如果建制團體又動員數以萬計會員去各街站開展宣傳活動，衝突有可能出現，場面也有可能失控，對香港沒有好處，更不想社會衝突升級，所以上午決定推遲舉行。

發言人表示，香港絕大部份市民，尤其是建制團體的會員和支持者，都不喜歡暴力、衝突，希望社會穩定。另一方面，「大聯盟」發動的網上手機聯署人數，截至今日下午為止，已經達到93.3萬人。

民陣召集人岑子杰昨天表示，將於周日再次發起遊行，在下午3時由維園中央草坪遊行至立法會外行人路，要求特首林鄭月娥撤回修例。