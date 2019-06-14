【逃犯條例】救世軍借場存物資被指「暴徒倉」　消息：擬回收棄置

本周三（12日）在金鐘有大規模的佔路示威衝突，反對修訂《逃犯條例》，警方定性為「暴動」，原設有多個支援示威的物資站，因清場陸續搬離。《香港01》接獲消息，有市民響應網上呼籲，指救世軍的灣仔中心願借出地方予擺放物資，故將金鐘剩餘的物資運往該處，包括有雨傘、水、眼罩等，惟有該機構的內部消息指，該機構高層現憂政治問題「上身」，今早（14日）開會討論如何處理該批物資，據了解，該機構會交由回收部收走再作棄置，有部分會作捐贈或售賣用途。《文匯報》今日亦報道，指救世軍的倉庫是「暴徒倉」。 記者下午3時許到達該中心，發現職員正把物資搬到一輛貨車上，至下午4時許，約有50人到場了解，職員暫停搬運，至下午5時許，救世軍職員表示捐贈物資有取回機制，強調該機構從無意圖遺棄物資。有到場青年表示，昨午向救世軍查詢時獲告知，除了頭盔、剪刀等軍事用品外，其他都可以存放，故把逾百個紅白藍膠袋物資送到該中心。

​據了解，救世軍教育及發展中心曾開放予擺放物資。金鐘大規模衝突清場，有市民到金鐘收集剩餘物資，存放到救世軍中心暫存，以免警方將全新的樽裝水、雨傘等物品銷毀。

惟機構高層憂涉及政治，今早開會決定該批物資何去何從，有現職員工估計，與今日有報道形容機構為「暴徒倉」有關，受政治壓力。有內部消息向《香港01》表示，該機構總幹事今日在會上宣佈，有關物資將交由回收部收走，然後再作棄置。

另有消息指，「物資會送到位置葵涌的貨倉，即日會做分類，如受污染的物資『已打開或被煙霧彈薰過』，會銷毀處理，而其他會作捐贈或售賣用途。」有救世軍員工聯署，得悉救世軍將以「循環回收」方法處理物資，但希望機構不要辜負捐贈者及市民大眾的期望，要求交代物資去向，包括會否讓有需要市民領取。

約50人到場了解物資去向

記者下午3時許到達救世軍教育及發展中心，發現救世軍職員正把以紅白藍膠袋盛載的物資搬到一輛貨車上，同時陸續有不少青年到場了解救世軍計劃如何處理物資，至下午4時許，約有40至50人在場等候，有人提出欲取回物資，職員決定暫停搬運，稱先與其他職員商討如何處理。

青年︰昨查詢除利器都可運往

其中一名青年透露，昨午市民把物資分批運送到不同地點存放，向救世軍查詢時獲告知，除了頭盔、剪刀等軍事用品外，其他都可以存放於救世軍教育及發展中心，故把100至200個紅白藍膠袋的物資送到中心，物資包括水、食物、口罩、保鮮紙、生理鹽水、急救用品等。該青年質問，為何昨天仍容許存放，今天卻需運走。

另一名青年則指，現時最著緊是急救用品，因警察已在市面巡查有無人購買相關用品。該青年稱，有職員透露，計劃把物資運到一個貨倉，扔掉受污染物品，餘下就應會繼續存放倉內。

至下午5時許，救世軍職員表示捐贈物資有取回機制，填好表格就可以帶走，重申為保護申請人資料，不會交給警方。有該機構主任稱，該機構從無意圖遺棄物資，只是轉贈或轉賣都能幫助到有需要人士。

《香港01》獲悉，有網民早於曾在facebook發文呼籲︰物資充足了，暫時不用再送到現場；如有物資想捐贈，如床墊、毛巾、乾糧等，可以送到位於灣仔的救世軍教育及發展中心；現已開放予公眾休息及提供支援服務；並提供聯絡電話。惟記者於13日晚上翻查，在有關公開群組已不見有該帖文，救世軍facebook未有帖文關於暫借地方收留物資。

另外，《文匯報》今日刊登報道，形容救世軍教育及發展中心及灣仔循道衛理香港堂是「暴徒倉」，報道指昨日發現大批青年人聚集於該救世軍中心內，將頭盔、雨傘等物資分門別類，亦有一些救傷物資，報道形容「儼然一個反修訂《逃犯條例》的『物資基地』。」