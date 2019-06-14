房協長者樓換樓計劃料涉及約39萬伙單位　擬不設任何買賣時限　

特首林鄭月娥在《2018年施政報告》宣布，由房屋協會研究讓轄下未補價資助出售房屋的年老業主可「大屋換細屋」。據了解，房屋署建議讓合資格業主於房協第二市場出售單位後，可於房委會或房協的第二市場購買另一單位。 據了解，現時房委會及房協分別約有 38萬及9800個可於第二市場買賣的資助出售單位，而房協建議無需要就出售或購買單位設時限。房委會資助房屋小組委員會將於下周五（21日）的會議上討論相關細節。

房協推出的長者樓換樓計劃，預料有約39萬伙單位可供買賣。（資料圖片）

據了解，房協建議容許年屆60歲、並擁有單位業權滿10年或以上的長者業主，可在房協第二市場毋須補地價出售原有單位後，再於房委會或房協的第二市場內選購另一面積較小的未補地價單位。房協認為容許業主於任何一個第二市場購買單位，可提高先導計劃的吸引力，並讓房協全面測試計劃的概念。而買家成功購買單位後，於首兩年內不得於任何一個第二市場轉售單位。

據了解房協將於下半年推出計劃。（資料圖片）

據了解，截至今年3月31日，房委會及房協的資助房屋計劃下分別約有38萬及9800個可於第二市場買賣的資助出售單位；而房協建議無需要就出售原有單位和購買較小單位設有時限，避免對房委會第二市場的供求平衡造成影響。不過，若合資格業主希望於房委會第二市場購買單位，仍然需要向房委會申請「購買資格證明書」及「提名信」。房協預料將於今年下半年推出先導計劃，並於約一年後作出檢討。

申請者資格準則

１.業主及已登記家庭成員均年滿60歲或以上

2. 業主已擁有「住宅發售計劃」單位至少10年

3. 由截至申請日期之前的2年起至簽訂新單位買賣合約當日，業主無擁有任何其他香港物業