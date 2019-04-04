【01獨家】房協長者樓換樓第三季推出　擬「1+1」年限購細單位

為善用現有房屋資源，特首林鄭月娥在去年《施政報告》中提出，由房協試行「長者業主樓換樓先導計劃」，讓合資格的資助出售房屋長者業主可免補地價「大屋換細屋」。
據了解，房協與政府正商討計劃多項細節，其中包括出售單位的合資格業主須「先賣後買」，不可同時擁有兩個資助出售單位；而他們可獲「1+1」、即最長可達2年的換樓期限。
此外，計劃傾向只限制業主購入單位面積不可多於原來單位面積，選購單位範圍亦包括房委會未補價資助出售單位，連同房協的即合共約40萬個未補價資助出售單位。房協及政府希望最快可在今年第三季推出。
（李澤彤攝）
房協：預計下半年推出計劃
房協發言人回應查詢時表示，房協現正與政府商討先導計劃的具體執行細節，當中包括可供長者業主購買的單位類別和限制、出售原有單位後再購買新單位的條件及應否設有時限等。
發言人又指，計劃的詳情預計最快今年年中公佈，並於下半年推出。
根據去年《施政報告》提及，房協的計劃是容許年屆60歲、並擁有單位業權滿10年或以上的長者業主，可在第二市場出售所住單位後，再在市場內選購另一面積較小的單位，以騰出更多大單位在第二市場供應。
房委會今年初亦指，會研究容許房協合資格買家，可在房委會轄下資助出售房屋(居屋、租置等)第二市場購買單位，以配合政府的政策。
不限制購買單位區域
據悉，房協與政府正商討計劃的具體方案，初步希望爭取在今年第三季內推出。「換樓」的業主可以購買房協和房委會未補價資助出售房屋，以增加他們的選擇。
此外，計劃的另一重點是業主售出和另購單位的時間限期。消息人士向《香港01》透露，計劃會列明業主須「先賣後買」，即不可能同時擁有兩個資助房屋單位；而房協初步不會限制業主購買單位所處區域、樓齡和涉及金額，只是必須規定所購單位的面積，一定要比原來擁有的單位少。
房協主席陳家樂(中)曾表示，推行「長者業主樓換樓先導計劃」是希望令長者業主有多一個選擇，同時可騰出面積較大的單位予其他大家庭，令公營房屋資源更有效運用。(資料圖片)
「長者業主樓換樓先導計劃」初步傾向的申請資格及限制：
(1) 合資格業主須年滿60歲或以上；
(2)須擁有單位超過10年；
(3)須把原有單位在資助房屋第二市場出售；
(4)在資助房屋第二市場購買單位，面積須比原有單位為少；
(5)合資格業主在第二市場選購單位時間，最長或可達24個月
施政報告中提及，政府會接納房協建議，試行長者「樓換樓先導計劃」。（資料圖片／歐嘉樂攝）
研「封頂價」利業主買樓 消息指難度大未必做到
為了讓業主有更充裕時間完成「先賣後買」交易，消息人士指房協初步傾向採取「1+1」方案，即合資格業主售出單位後取得「購買資格證明書」，有效期為期1年，但持有人士可在有效期屆滿前，可再申請一次過續期多1年，即最多可有2年時間物色合適單位。
不過，房協無打算提供更長購買年限、或甚至有生之年任何時間可用的一次購買機會等其他方案。消息人士解釋，設定一個合理的年期限制，是要平衡第二市場供求及對市場樓價的影響。
另一方面，房協亦正尋求法律人士意見，了解是否可以有措施更有利長者業主再購單位，研究範圍包括是否可以讓這類第二市場交易需要為樓價設定「封頂價」，以減低他們未能找到合適細單位的風險。但消息人士表示，由於涉及的問題複雜，最終或未必可以訂定到任何針對性措施。
民建聯柯創盛（鄭子峰攝）
柯創盛促計劃擴展至房委會長者業主
現時房協轄下約有1.5萬個未補價的資助出售單位，而房委會轄下目前未補價的居屋及租置公屋的單位，約有超過39萬個，即第二市場合共有超過40萬個單位，可供這類長者業主選購，但他們只可購買比原有單位較細面積的單位。
立法會房屋事務委員會主席、房委會委員柯創盛表示，支持房協推行長者樓換樓計劃，認為可騰出更多大單位在第二市場出售，有助加快流轉，同時並希望計劃可擴大至房委會資助出售房屋的長者業主，令市場大單位供應可以進一步增加。
不過，他對房協擬提供更多措施便利長者業主購樓有保留，因擔心造成反效果及失去計劃原意，同時會出現行政費用高昂等問題，希望房協三思而後行。