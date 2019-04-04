【01獨家】房協長者樓換樓第三季推出　擬「1+1」年限購細單位

為善用現有房屋資源，特首林鄭月娥在去年《施政報告》中提出，由房協試行「長者業主樓換樓先導計劃」，讓合資格的資助出售房屋長者業主可免補地價「大屋換細屋」。 據了解，房協與政府正商討計劃多項細節，其中包括出售單位的合資格業主須「先賣後買」，不可同時擁有兩個資助出售單位；而他們可獲「1+1」、即最長可達2年的換樓期限。 此外，計劃傾向只限制業主購入單位面積不可多於原來單位面積，選購單位範圍亦包括房委會未補價資助出售單位，連同房協的即合共約40萬個未補價資助出售單位。房協及政府希望最快可在今年第三季推出。

（李澤彤攝）

房協：預計下半年推出計劃

房協發言人回應查詢時表示，房協現正與政府商討先導計劃的具體執行細節，當中包括可供長者業主購買的單位類別和限制、出售原有單位後再購買新單位的條件及應否設有時限等。

發言人又指，計劃的詳情預計最快今年年中公佈，並於下半年推出。

根據去年《施政報告》提及，房協的計劃是容許年屆60歲、並擁有單位業權滿10年或以上的長者業主，可在第二市場出售所住單位後，再在市場內選購另一面積較小的單位，以騰出更多大單位在第二市場供應。

房委會今年初亦指，會研究容許房協合資格買家，可在房委會轄下資助出售房屋(居屋、租置等)第二市場購買單位，以配合政府的政策。

不限制購買單位區域

據悉，房協與政府正商討計劃的具體方案，初步希望爭取在今年第三季內推出。「換樓」的業主可以購買房協和房委會未補價資助出售房屋，以增加他們的選擇。

此外，計劃的另一重點是業主售出和另購單位的時間限期。消息人士向《香港01》透露，計劃會列明業主須「先賣後買」，即不可能同時擁有兩個資助房屋單位；而房協初步不會限制業主購買單位所處區域、樓齡和涉及金額，只是必須規定所購單位的面積，一定要比原來擁有的單位少。

房協主席陳家樂(中)曾表示，推行「長者業主樓換樓先導計劃」是希望令長者業主有多一個選擇，同時可騰出面積較大的單位予其他大家庭，令公營房屋資源更有效運用。(資料圖片)

「長者業主樓換樓先導計劃」初步傾向的申請資格及限制： (1) 合資格業主須年滿60歲或以上； (2)須擁有單位超過10年； (3)須把原有單位在資助房屋第二市場出售； (4)在資助房屋第二市場購買單位，面積須比原有單位為少； (5)合資格業主在第二市場選購單位時間，最長或可達24個月

施政報告中提及，政府會接納房協建議，試行長者「樓換樓先導計劃」。（資料圖片／歐嘉樂攝） 研「封頂價」利業主買樓 消息指難度大未必做到 為了讓業主有更充裕時間完成「先賣後買」交易，消息人士指房協初步傾向採取「1+1」方案，即合資格業主售出單位後取得「購買資格證明書」，有效期為期1年，但持有人士可在有效期屆滿前，可再申請一次過續期多1年，即最多可有2年時間物色合適單位。 不過，房協無打算提供更長購買年限、或甚至有生之年任何時間可用的一次購買機會等其他方案。消息人士解釋，設定一個合理的年期限制，是要平衡第二市場供求及對市場樓價的影響。 另一方面，房協亦正尋求法律人士意見，了解是否可以有措施更有利長者業主再購單位，研究範圍包括是否可以讓這類第二市場交易需要為樓價設定「封頂價」，以減低他們未能找到合適細單位的風險。但消息人士表示，由於涉及的問題複雜，最終或未必可以訂定到任何針對性措施。