李國章發聲明：憂慮港大生被捕影響前途　呼籲勿參與任何暴力行動

政府修訂逃犯條例，引起各界爭議。金鐘前日（12日）發生示威事件，其後警方更稱之為「暴動」，警務處處長盧偉聰昨日（13日）表示，至今拘捕11人，其中2名為香港大學學生。行政會議成員、港大校務委員會主席李國章今日（14日）發表聲明，表示對多名大學生被捕深感關注，又呼籲學生「不要參與任何暴力行動」，凡事務必以「安全為先」。

6月13日，反《逃犯條例》，不少市民參與罷工和罷課的行動，於金鐘政府總部外留守並最終爆發了衝突，最終變成流血事件。（資料圖片）

港大校務委員會主席李國章今日發表聲明，內容指對於傳媒報道指近日示威活動中多名大學生，當中包括兩名香港大學學生被捕，他深感關注，同時憂慮此事會影響他們的前途。

李國章呼籲同學應以文明、理性及和平方式處事，不要參與任何暴力行動，並請同學們凡事務必以「安全為先」。

另外，李國章今日出席活動時，被問及對《逃犯條例》的回應，他笑指今日的活動是解釋減碳，非常樂意日後再傾《逃犯條例》。不過，活動完後，他訊速離開：「呢件事好重要，一定會另擇場合講，我會出聲明。」

李國章聲明全文

香港大學校務委員會主席李國章教授聲明：

對於傳媒報道指近日示威活動中多名大學生（包括兩名香港大學學生）被捕， 我深感關注， 憂慮此事會影響他們的前途。

我呼籲各同學以文明、理性及和平方式處事， 不要參與任何暴力行動， 並請同學們凡事務必以「安全為先」。