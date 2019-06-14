【逃犯條例】接獲逾50宗個人資料被公開投訴　私隱專員：警方跟進

政府修訂《逃犯條例》在社會引起極大爭議，早前有網民在網上公開部分官員和議員的住址，呼籲網民前往示威。 香港個人資料私隱專員黃繼兒今（14日）表示，留意到有人士就社會議題自由表達意見，卻公開他人的個人資料，並發表不公平的起底、欺凌、或具煽動性的評論，甚至提出恫嚇性的行動。私隱專員已要求社交平台及討論區的營運商移除內容，並聯同警方等執法機構作出跟進。

黃繼兒指出，起底行為是違反《私隱條例》。（資料圖片／高仲明攝）

已要求社交平台及討論區營運商移除

私隱專員黃繼兒今日發新聞稿，表示近日在互聯網上有不同意見的人士，因社會議題自由表達意見卻公開他人的個人資料，尤其是敏感的個人資料，並發表不公平的起底、欺凌、或具煽動性的評論，甚至提出恫嚇性的行動。私隱專員公署截至下午4時正，共接獲超過50宗與有網民於互聯網上載他人的個人資料的投訴和查詢。

私隱專員已主動聯絡相關的社交平台及討論區的營運商，要求他們聯絡有關網民，並立即移除及停止上載該等內容及帖文，又聯同執法機構，包括警方作出跟進。

黃繼兒指出，言論自由、自由流通的信息和個人資料私隱保障，在香港長期以來受《基本法》保障，但收集及披露個人資料以達欺凌、具煽動性和恫嚇的不法目的，肯定屬不公平、不合法及違反《私隱條例》。

他提醒市民，類似的網絡欺凌行為除違反《私隱條例》，也可能涉及其他民事和刑事的法律責任。