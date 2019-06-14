【逃犯條例】民陣與警方會面商討周日遊行安排　擬增加兩起步點

民陣今日（14日）到灣仔警察總部，與警方商討周日第4次就逃犯條例修訂舉行遊行的安排。民陣將提出於遊行增設兩個起步點，包括西環中山紀念公園和中環愛丁堡廣場。連同原本由維多利亞公園出發的路線，3條遊行路線都會以添美道作終點。另外，民陣也譴責警方於前日的清場中使用不必要暴力， 並要求警方釋放所有被捕人士， 斥警方違反武力使用守則。

民陣召集人岑子杰（左一）等人於今日5時進入灣仔警察總部， 與警方商討周日遊行的安排。（劉錦華攝）

民陣於今日5時進入灣仔警察總部， 與警方商討周日遊行的安排。民陣召集人岑子杰指，這次遊行是要譴責暴力，要求特首下台、釋放所有被捕人士，以及要求撤回修例。民陣表示，除了原本安排由維多利亞公園到金鐘添美道的路線外，也會增加西環中山紀念公園及中環愛丁堡廣場兩個起點。岑解釋，提出修訂是因為希望可以令市民盡快加入遊行隊伍。岑指民陣亦會在會上譴責警方前日施放催淚彈、橡膠子彈或布袋彈驅散示威者，要求警方承諾停止再次使用布袋彈。岑亦會向警方表示要求釋放所有被捕人士，「停止製造白色恐怖」。

民陣警權組亦對警方於前日下午用武力驅散示威者一事作出回應。民陣斥警方前日以子彈打向示威人士及記者，是志在對群眾造成傷害，而非驅散市民，亦有違警方進行具效率的人群驅散目的。民陣質疑是次行動的決策人士，是否不惜在場示威群眾有任何死傷，令整個過程草菅人命。

民陣亦斥警方違反武力使用守則，例如向中年女示威人士的頭部開槍，記者被子彈擊中頭部重傷等。民陣指警方使用橡膠子彈或布袋彈時有清晰指引需射向對方下身，絕非頭部，因此警方行使武力時，嚴重違法武力使用守則，是涉嫌蓄意謀殺示威人士。

另外民陣亦指前日於中信大廈門口之集會，是獲得警方不反對通知書，並按警方要求在指定地點作出舞台、音響安排。但警方在當日16時09分在毫無預警的情況下，由灣仔分域碼頭街向民陣舞台推進，在未有任何人士衝擊警方於分域碼頭街的防線，而警方沒有作任何警告下，向集會人士施放最少4發催淚彈，並且向集會範圍推進防線，令過百名和平集會人士一度只能在中信大廈的一扇玻璃門逃生。他質疑警方行使武力時，是否有合理理由向民陣的和平集會施加以上程度的武力，亦認為有可能會引致群眾發生人踩人慘劇。

最後民陣亦呼籲要立法會保安事務委員會介入，成立獨立調查委員會，調查決策責任誰屬。民陣認為警察投訴科及監警會未能有效地監察警方使用武力是否合乎準則。