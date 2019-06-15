【逃犯條例】數十人到機場迎接「范宋宗」　警方及機管局人員戒備

首林鄭月娥將於今日（15日）下午3時宣布暫緩修定《逃犯條例》時，今日中午時份，有市民響應網上號召，前往機場的接機大堂發起「行下坐下接下機」行動，抗議政府修例，現場有數十人到場參與。 有人企近接機位置，閲讀自製的介紹到政府總部遊行的「旅遊指南」，又有人高舉「范宋宗」（「犯送中」諧音）的牌子疑似接機，期間一度有機場職員上前勸阻，指他們或觸犯機場管理局附例。眾人未有理會，機場及警方亦有派員到場戒備，秩序未有受阻，旅客如常進出。不過有回港市民不認同他們的行動，認為「影衰香港」。

有人高舉「范宋宗」的牌子疑似接機。（梁煥敏攝）

響應「行下坐下接下機」行動

今日有人於網上號召，於上午11時30分至下午4時，於香港機場接機大堂發起「行下坐下接下機」行動，呼籲穿黑衫坐滿長櫈，不夠位便坐在地上，或一起坐下看報紙。警方及機管局、航空公司及機場警區等早已派員到場戒備，於接機大堂及出境大堂，均有數十名軍裝及便衣警員、入境處職員及機場管理局人員駐守，防止有突如其來的事情發生。

到場的市民表示，有關「旅遊指南」是由一朋友製作，下載及影印出來帶來機場閱讀。（梁煥敏攝）

機管局人員警告觸犯機場管理局附例

大約中午12時15份，陸續有市民前來，部份人舉起自製的旅遊指南閱讀，內容大致以簡體字，寫上本周三（12日）金鐘一帶警民衝突的情況；又有人站在接機位置外，高舉「范宋宗」（「犯送中」諧音）的紙牌。

其中一名參與者稱「今朝得知范先生只係話會暫緩嚟香港，並非會到香港，會繼續等待。」又有人提起報章閲讀，未發一言大致平靜，期間曾有機管局人員上前勸告，指可能會觸犯機場管理局附例，擾攘約10分鐘後離開。

有剛從台灣回港的市民表示，行動是「影衰香港」，又提到近日警民衝突，警方是想保護市民的，希望他們明白。（梁煥敏攝）

抵港市民斥「影衰香港」 觸發口角

行動大約維持了一個多小時，有從台灣返港的市民甫到埗即見到有人提着呼籲參加明日遊行的「旅遊指南」，指對方「影衰香港」、「破壞安寧」，繼而有輕微口角。該名抵港人士指，政府現時已決定暫緩條例，認為已回應他們的訴求，應停止行動，並即時向機管局服務台作出投訴，認為影響出入。

參與者：希望引起遊客關注

專程由港島到機場參與行動的劉先生，提着顯示有「反送中」及「Stop Murder the student 」標語的平板電腦在入境大堂行逛，他表示會留守機場行街及到餐廳喝咖啡，期間可能會提起電話向遊客展示，希望引起他們關注。劉説，昨日從網上群組得知機場有嚮應行動，盡自己能力去香港現有問題向遊客展示，望能引起國際關注，強調絕不會主動反映問題作騷擾。「我嚟機場行下企下咋，佢哋（旅客）問起我會答，但主動就唔好啦。」他又説，暫緩修改《逃犯條例》有可能令惡法死灰復燃，故未有動搖上街計劃。