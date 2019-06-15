【逃犯條例】王迪詩被拒開天窗　終止《信報》專欄〈蘭開夏道〉

香港知名女作家王迪詩今日（15日）在社文平台貼上「人神共憤」四字，並發文表示：「這四個字本來是我今天在《信報》專欄開天窗的四個大字，但《信報》拒絕刊登。」由於《信報》與自己的方針不一致，她決定即時終止與《信報》的合作關係，結束〈蘭開夏道〉這個她寫了 11 年的專欄。
香港知名女作家王迪詩在《信報》寫了11年專欄，如今因為立場不一致而終止合作。（王迪詩FB圖片）
王迪詩解釋，「『開天窗』是指在專欄留白，單放幾個大字或短句，以表示一種強烈的態度，引起社會關注。」她表示「開天窗在全球報章的例子數之不盡」，同時舉出一些本地「開天窗」例子，包括八九六四時《文匯報》社論開天窗，只放了「痛心疾首」四個大字，抗議北京血腥鎮壓學運，並指這是香港最轟動的「開天窗」事件；另外她亦提到《明報》執行總編輯安裕在2016年無預警地突遭解僱，多名專欄作家持續多日開天窗以示抗議。
王迪詩同時公開與編輯的電郵對話。（王迪詩官網截圖）
近日因香港政府修訂《逃犯條例》，造成社會撕裂，王迪詩本來打算在專欄上開天窗並以「人神共憤」四字，表達對政府漠視民意的不滿，但開天窗的要求被編輯拒絕，理由是「公司未有咁嘅先例」，亦不願意為王迪詩開此先例，怕會「一發不可收捨」，王迪詩不能認同《信報》「封窗」的處理手法，因此拒絕服從他們以長文代替天窗的要求。她認為開天窗都是一種創作自由和言論自由，限制作家表達言論的方式已經是審查的一部分。
拔萃女書院出身的王迪詩，畢業於香港中文大學新聞系，外號「寸嘴女作家」。（王迪詩FB圖片）
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「人神共憤」這四個字本來是我今天在《信報》專欄開天窗的四個大字，但《信報》拒絕刊登，我唯有在Facebook把這四個字刊登出來，並已決定即時終止與《信報》的合作，結束〈蘭開夏道〉這個我寫了11年的專欄。 「開天窗」是指在專欄留白，單放幾個大字或短句，以表示一種強烈的態度，引起社會關注。香港最轟動的「開天窗」事件，是六四時《文匯報》社論開天窗，只放了「痛心疾首」四個大字，抗議北京血腥鎮壓學運。我告知《信報》編輯，我今期專欄開天窗寫「人神共憤」四個字，編輯回覆不允許，理由是「公司未有咁嘅先例」，要求我提交長文代替。我再問這位編輯《信報》不容許我開天窗的原因是什麼？她回覆：「《信報》一直無咁嘅先例，我自己估計公司可能不想開此先例，會一發不可收拾。」我無法接受《信報》「封窗」的處理手法，拒絕服從他們以長文代替天窗的要求。我跟這位編輯的電郵cap圖在此：http://www.daisywong.com.hk/index.php?route=blog/blog&blogpath=50&blog_id=89 開天窗在全球報章的例子數之不盡，單以「信報無咁嘅先例」實在無法說服我。例如《明報》執行總編輯安裕堅持揭露社會真相，不畏強權，卻在2016年無預警地突遭解僱，多名專欄作家持續多日開天窗以示抗議。很多年前，黃霑也曾在《明報》專欄開天窗，空白整個方塊只留下一句，大概意思是啊，其實也沒什麼，只是想試一下這短短的一句能不能吸引你看，如今看來是成功了！由社會議題的觀點到黃霑的小幽默，開天窗都是一種創作自由和言論自由，限制作家表達言論的方式已經是審查的一部分。《信報》編輯說「沒有先例」，真奇怪，盲從先例還算創作嗎？而且《信報》沒有先例，不代表今日不可以第一次這樣做。香港政府向手無寸鐵的平民開槍，難道又有先例嗎？警察瞄準市民的頭來開槍，一群警察亂棍狂毆倒地的老人，用警棍襲擊一位淚流滿面哭求警察放過孩子的母親……除了「人神共憤」這四個字，我實在想不到更貼切的。 為什麼我拒絕《信報》以長文代替開天窗的要求？我相信連小學生也能指出密密麻麻一篇長文，跟字海裡突然出現踩在一塊空白上的四個黑色大字，哪一個的力量更強大。《文匯報》社論的「痛心疾首」，三十年後大家仍在談論，難道《信報》總編輯會不明白開天窗的力量嗎？更何況我的專欄在頁頂一大塊，「人神共憤」四個大字會很矚目。是因為「信報無咁嘅先例」還是其他原因，讀者心裡有數。 《信報》編輯又稱，若開了先例「會一發不可收拾」，很奇怪，「一發不可收拾」本來就是一份報紙應該做的，有咩問題？傳媒就是要為民發聲，就是要星火燎原，一份報紙竟然害怕有noise我是聞所未聞。怯，就不要學人辦報。我們正身處「大時代」，丁蟹禍港。身為傳媒更應緊守崗位，而不是滅聲，助紂為虐。身為作家，我有我的操守和責任。連十幾歲的孩子也冒著生命危險去守護香港，無法保護他們已令我十分羞愧難過，連「人神共憤」這四個字也退讓，還對得住這班年輕人嗎？ 我再嘗試理解一下《信報》編輯所指「會一發不可收拾」的意思，我只想到以下可能性：第一、懶。這是我在《信報》寫了11年專欄第一次要求開天窗，到底是我懶不想寫長文，還是林鄭的行為配得起「人神共憤」四個字有餘，讀者心裡自有答案。又或《信報》是擔心其他專欄作家會紛紛學我，得閒無事都開個天窗偷懶不寫長文？若是如此，這份報紙的管理層應該先檢討一下自己眼光何以這般差劣，挑一大堆不分是非濫用天窗的懶人。 第二、呃稿費。我寫《信報》專欄的稿費是逐字計的，11年來至今都維持在六毫子一個字。在2011年，《信報》突然透過電郵向我主動提出由每字六毫加至八毫，但同時要我簽一份合約，把「王迪詩」這個名字永遠賣給他們，而我則從今以後不可以再叫王迪詩，他們從此之後也擁有我全部文字的版權。原來我個名只值兩毫子，連五毛都不如。王迪詩這個筆名是我的創作，我亦不是《信報》的僱員，創作的版權理應在我。我當然立即表明拒絕簽署，同時明確拒絕他們這樣一個具附帶不平等條件的稿費調整，因此我至今的稿費仍維持在六毫子一個字，寫一千字跟寫四個字的稿費也就沒有大分別了。 第三、風格不一致，必須整份報紙所有專欄都密密寫滿字才算是「專欄」，不能留白。上文已說過，專欄作家擁有創作自由，有權選擇自己認為合適的文字和方式去表達思想，今次開天窗寫「人神共憤」就是我的態度和風格。當初，《信報》必然是認為我的價值觀和風格跟他們一致才會揀我寫專欄，如今卻認為我不附合他們的風格，那到底是他們誤解了我11年，還是《信報》變了？ 香港正面對一場空前的災難，雖然面對極權政府的子彈，我們的吶喊只能被無力感所淹沒，但我亦看見香港人非常團結，大家都緊守崗位，忍住眼淚也想貢獻一分力。失去一個專欄，好閒。失去了人格，我會看不起自己。 再見了！各位《信報》讀者！多謝你們多年來對〈蘭開夏道〉這個專欄的喜愛，多謝你們與我一起同呼同吸，有哭有笑，一起經歷人生種種。天下無不散之筵席，雖然不捨得一班忠實讀者，但因為不肯妥協而結束這個專欄，我問心無愧。今後我將會在Facebook、Instagram、我的書和其他平台繼續發聲，死性不改，我只會寫我真心相信的。 #王迪詩