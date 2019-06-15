【逃犯條例】王迪詩被拒開天窗　終止《信報》專欄〈蘭開夏道〉

香港知名女作家王迪詩今日（15日）在社文平台貼上「人神共憤」四字，並發文表示：「這四個字本來是我今天在《信報》專欄開天窗的四個大字，但《信報》拒絕刊登。」由於《信報》與自己的方針不一致，她決定即時終止與《信報》的合作關係，結束〈蘭開夏道〉這個她寫了 11 年的專欄。

香港知名女作家王迪詩在《信報》寫了11年專欄，如今因為立場不一致而終止合作。（王迪詩FB圖片）

王迪詩解釋，「『開天窗』是指在專欄留白，單放幾個大字或短句，以表示一種強烈的態度，引起社會關注。」她表示「開天窗在全球報章的例子數之不盡」，同時舉出一些本地「開天窗」例子，包括八九六四時《文匯報》社論開天窗，只放了「痛心疾首」四個大字，抗議北京血腥鎮壓學運，並指這是香港最轟動的「開天窗」事件；另外她亦提到《明報》執行總編輯安裕在2016年無預警地突遭解僱，多名專欄作家持續多日開天窗以示抗議。

王迪詩同時公開與編輯的電郵對話。（王迪詩官網截圖）

近日因香港政府修訂《逃犯條例》，造成社會撕裂，王迪詩本來打算在專欄上開天窗並以「人神共憤」四字，表達對政府漠視民意的不滿，但開天窗的要求被編輯拒絕，理由是「公司未有咁嘅先例」，亦不願意為王迪詩開此先例，怕會「一發不可收捨」，王迪詩不能認同《信報》「封窗」的處理手法，因此拒絕服從他們以長文代替天窗的要求。她認為開天窗都是一種創作自由和言論自由，限制作家表達言論的方式已經是審查的一部分。