【逃犯條例】林鄭宣布暫緩修例　金鐘、機場反修例者拒收貨

特首林鄭月娥今日（15日）宣布政府將暫緩修訂逃犯條例，將於徵詢意見後才繼續下一步工作，並將不設立時限。 政府總部、機場分別有反修例行動，有在場的反對的人士坦言對林鄭的說法「絕不收貨」，要求政府撤回草案，並稱將如期出席周日的遊行。

不少反對《條例》的市民一早已扶老攜幼到金鐘。（張雅婷攝）

特首林鄭月娥於今日下午3時舉行記者會，宣布將暫緩修例。不少反對修例的市民一早到金鐘，但他們未有利用手機觀看直播，而是繼續於通往中信大廈的橋上唱聖詩及祈禱。至於機場亦有反對者在場行動，並觀看直播。

林鄭月娥宣布暫緩修例。（梁鵬威攝）

機場抗議者：絕不收貨 明日參加遊行

參與機場抗議行動的魏先生，得悉特首林鄭月娥今日宣布將會暫緩有關條例修訂時，坦言絕不收貨。他説，今早林鄭跟一班建制派「閉門會議」，完全漠視民主派的意見，可說是「小圈子找自己人，啱聽先聽」，擔心日後這種風氣更甚。他又説，現時只有「撤回」有關方案，才能平息反對市民心中憤怒，強調將如期出席明日的遊行，以表達意見，「現時只有撤回修訂平息到我，如果唔係我每個星期有遊行都會參與。」