【逃犯條例】郭榮鏗稱港人和平但不麻木　批警方用史無前例武力

政府早前決意修訂《逃犯條例》，引發03年七一遊行以來，最大規模遊行示威，其後更引發大型衝突。在各方壓力下，特首林鄭月娥昨日（15日）宣布暫緩修訂草案。 公民黨立法會法律界議員郭榮鏗在港台節目「給香港的信」中，讚揚香港人和平但不麻木，會站出來發聲捍衞價值。他又批評警方使用「史無前例」的武力攻擊示威者，是針對市民的「暴力襲擊」。

2019年6月12日，大批市民撐起雨傘，在金鐘夏慤道等主要幹道示威，反對《逃犯條例》修訂。（張浩維攝）

郭榮鏗：多人上街仍大致和平

節目是在林鄭宣布暫緩之前錄製。郭榮鏗提到，香港現時仍然能以司法獨立、法治精神及公平的司法制度引以為傲，勝於中國內地，《基本法》亦承諾過保障香港人的公民權利、自由，但《逃犯條例》修訂一旦通過，將嚴重威脅這些優勢。

港府早前以台灣殺人案為由提出條例修訂，但郭榮鏗認為，修例顯然不是為填補法律漏洞，而是一個藉口，利用受害者家屬的傷痛，達到另類的政治目的。他認為，香港從來不是「亞洲罪犯天堂」，但如果修訂通過，更加會變成「中國政府的天堂」。

郭榮鏗指出，在6月9日，民陣指有103萬市民上街（警方稱只有24萬人）反對《逃犯條例》修訂；6月12日，成千上萬市民齊集金鐘，是2014年雨傘運動以來的最大型示威。他讚道：「香港，我欣賞你，欣賞你的韌力，欣賞你的勇氣，欣賞你的力量。」並認為香港人是「和平但不麻木」，會站出來發聲，不會任人擺佈。郭又認為，全世界沒多少地方可以像香港般，號召如此多人上街仍可大致保持和平，年輕參與者之間更展現出互助精神。

有示威者遭警圍毆 郭榮鏗：可怕

在6月12日示威者和警方一度爆發衝突，多個現場片段可見，有警員懷疑使用過度武力，以致多名記者、示威者受傷。郭榮鏗批評，警方今次使用的武力屬史無前例，除早上使用的胡椒噴霧外，下午起警方繼2014年後再次使用大量催淚彈。更甚者，有些年輕人只是一手拿雨傘，一手拿生理鹽水，警察竟然對其發射橡膠子彈。

郭榮鏗形容，警方的武力行動是針對市民，但欠缺明確目的，有示威者落單後，被多名警察按倒地上圍毆，也有人被警察用警棍毆打，相當可怕。而保安局及特首一開始漠視公眾意見，後來又對警方的過分武力視若無睹。

郭榮鏗最後感謝國際媒體、法律學者及外國政治人物對香港的關注，並再次讚揚香港人站出來發聲的勇氣，縱使有時或許會覺得無助，但香港人很快會再站起來，希望國際社會持續支持香港人。他形容，香港人現時就似大衞挑戰巨人歌利亞，力量源自價值，和平就是手中的石頭，會站出來捍衞大家堅信的一切。