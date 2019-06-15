【逃犯條例】民主黨：撤回草案、平反「暴動」定性、林鄭道歉下台

民主黨認為，如果林鄭不撤回草案、不問責下台、不向市民道歉、不平反「暴動」定性的話，就無法修補社會撕裂、團結社會，因此政府必須全面撤回逃犯條例的修訂。同時，民主黨亦呼籲市民參與明日由民陣舉辦的遊行，要求撤回修訂，並為到受傷及可能面對檢控的市民和年輕人討回公道。 此外，專業議政也就發林鄭暫緩修例發聲明，要求政府必須完全撤回《條例草案》， 包括中止《條例草案》的立法程序；政府須通知立法會撤回《條例草案》的決定和收回將《條例草案》恢復二讀的預告。

民主黨認為，如果林鄭不撤回草案、不問責下台、不向市民道歉、不平反「暴動」定性的話，就無法修補社會撕裂、團結社會，因此政府必須全面撤回逃犯條例的修訂。（資料圖片/盧翊銘攝）

民主黨指，政府暫緩修訂《逃犯條例》是香港市民，特別是年輕人以血與汗換來的結果，民主黨認為這反映香港人反抗強權的無畏無懼、堅持到底的精神。民主黨亦認為，林鄭漠視上週日過百萬人參加的和平示威，及社會的反對聲音，更加執意恢復條例二讀，是導致社會出現流血衝突及社會出現嚴重撕裂的主因，因此林鄭月娥需負上責任。

民主黨亦對警方將六月十二日的示威被定性為暴動表示憤怒，並譴責林鄭認為警方行為「理所當然、天公地道」、「克制」和「負責任」的言論。民主黨斥警方以不合比例的武力，例如出動約一百五十枚催淚彈驅散人群，導致大量市民和學生受傷。民主黨亦要求政府向六一二當日濫權及犯法警員作出追究，及成立獨立調查委員會，調查警方是次執法的正當性、是否恰當使用各種槍械和武器及出現大規模濫權行為的原因。民主黨亦嚴正要求林鄭政府收回「暴動」定性，還原事件真相，並向市民道歉。

民主黨批評，林鄭月娥已經完全失去市民信任，無法有效管治香港，更在記者會中剛愎自用、死不認錯，因此要求林鄭兌現其競選承諾，即當大部分香港市民認為其不適合擔任特首時，必會主動辭職下台，為造成6月12日的衝突及容許警方和平示威者開槍問責。

最後民主黨亦呼籲市民參與明天由民間人權陣線舉辦的大遊行，要求撤回修訂，並為到受傷及可能面對檢控的市民和年輕人討回公道。

專業議政：要求成立獨立委員會調查警方鎮壓

專業議政表示，感謝香港市民及年青人為捍衛香港的自由、法治、人權而站出來；並求政府必須撤回將6月12日的集會定性為「暴動」的決定；要求警方必須停止搜捕和立即釋放所有被捕示威者；及要求政府成立獨立調查委員會調查警方在6月12日處理遊行集會的手法。

同時，專業議政認為林鄭應為強行推動修例，問責下台。

譴責教育局向教職員施壓 促停止白色恐怖

另外，香港教育專業人員協會亦發稿，指政府暫緩修例，是103萬市民上街及其後大批市民在金鐘包圍立法會的成果。惟教協不能接受強大主流民意反對修例下，政府僅暫緩修例，教協要求終止修例的立法工作，撤回《逃犯條例》修訂。

教協同樣要求特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超三人公開向全港市民道歉，並應問責下台；又譴責教育局長楊潤雄就教師、學生罷課向校方施壓，要求當局停止製造白色恐怖，及不能對教職員和學生秋後算賬。

教協亦呼籲全港教師及市民參與明日（16日）由民間人權陣線舉辦的遊行，並發起教育界「白衣行動」，呼籲教師在下周一（17日）穿白衣回校，以象徵光明和希望，反對修例。