【逃犯條例】陳茂波：社會近期氣氛緊張　港金融市場仍穩健地運作

關於修訂《逃犯條例》的爭議不斷，雖政府昨（15日）宣布暫緩逃犯移交草案修訂審議工作，仍有市民感到不滿，要求政府全面撤回，民陣今日下午亦再舉辦遊行要求撤回修例。財政司司長陳茂波今（16日）發表網誌，指當社會氣氛緊張時，難免波及到經濟、民生，惟他強調整體香港的經濟及金融市場仍穩健及有秩序地運作，

陳茂波在網誌提及，雖在外匯及貨幣市場方面，過去幾天港元拆息曾有所上升，但整體港元外匯及貨幣市場都保持有序運作。他稱，拆息上升主要反映了一些季節性因素，如臨近六月底半年結銀行傾向保存較多流動資金。他又指，因應港元利息上升，港元匯率近日亦隨之趨強，從較早時的7.84兌1美元水平曾升至兩、三天前的7.81水平，主要是由於港美息差收窄令沽港元買美元的套息活動吸引力下降，部分套息活動參與者買入港元平盤，從而推高港元匯價。

他續解釋，當港元利率上升至接近美元利率水平，會吸引較多港元買盤並帶動匯率轉強，而港元相對美元利率下降則會帶動匯率轉弱，正符合了聯繫匯率制度下利率自動調節機制的設計。他呼籲，市民不用擔心銀行體系應付流動性需要的能力，因根據金管局監管要求，香港的銀行都建立了妥善機制管理其流動資金風險，且香港銀行體系資本充足，流動性充裕。



他又提到，在土地房屋市場方面，上星期由於通往政府總部的公眾通道一度受阻塞影響，一幅正招標的用地需延遲截標，將在本星期宣布新的截標日期。陳茂波重申，即使外圍環境持續不明朗，社會氣氛近期出現緊張，但整體香港的經濟及金融市場仍穩健及有秩序地運作，政府亦會繼續監察市場情況及做好應對潛在風險的準備。

