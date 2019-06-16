【逃犯條例】616遊行適逢父親節　天文台料最高31度　晚上有驟雨

政府昨日（15日）雖宣布暫緩《逃犯條例》修訂，但不少市民仍感不滿，民陣今日將再發動遊行，要求「撤回」修訂。 適逢是父親節，天文台預測，今日部分時間有陽光，晚上漸轉多雲，有幾陣驟雨。吹和暖東至東南風，初時離岸風勢清勁，最高氣溫攝氏31度。市民外出，無論參加遊行還是興祝父親節，都要帶備足夠的水和雨具。

天文台預測，未來一兩日有幾陣驟雨及雷暴，本周中後期日間天氣酷熱。（天文台網頁截圖）

民陣今（16日）下午2時在維園舉行第四次反對修訂《逃犯條例》遊行。天文台預測，今日部分時間有陽光，今晚漸轉多雲，有幾陣驟雨。最高氣溫為31度，最低溫度為27度。市民外出要多喝水。

天文台預料，未來一兩日有幾陣驟雨及雷暴，本周中後期日間天氣酷熱。

而九天天氣預測，廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨，預料南海北 部的高空反氣旋會在本周中期增強，華南沿岸日間天氣酷熱。

隨著高空反氣旋在 下周初減弱，華南驟雨增多。周一（17日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高氣溫30度。周二（18日）則早上有幾陣雷暴，下午部分時間有陽光，最高氣溫則升至32度。其後一連三日（19日至21日）最高氣溫維持33度，及有驟雨。而周日（23日）至下周二（25日），最高氣溫稍微下降至31度，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。