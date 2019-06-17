【逃犯條例】陳智思承認政府修例完全失敗：下任特首亦不敢重推

《逃犯條例》風波繼續發酵，特首林鄭月娥前日宣佈緩而不撤，事隔一周後，昨再度觸發大批市民上街。 行政會議召集人陳智思今(17日)接受港台節目《千禧年代》電話訪問時表示，今次修例是完全失敗，亦肯定是錯判形勢，他又承認，政府部署失策，令這麼市民不滿，是出乎意料，他相信對特首林鄭月娥已是很大教訓。他又強調，修例工作技術上「已經玩完」，又相信即使是下任特首，亦不敢重推修例。

民陣昨發起反修例大遊行，大會宣布有約200萬人參與，警方則指有33萬8千人。（資料圖片/張浩維攝）

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修例工作技術上「已經玩完」

陳智思承認今次修例是完全失敗，包括於溝通過程及市民認知方面，「但這些並非藉口」，他亦坦承做得不好，不過特首上任兩年的施政有目共睹，「大家都承認佢幫香港人做咗好多野，無論勞工、福利，教育經濟，大家係睇到」，惟在此議題上政府部署失策，令這麼多市民不滿，出乎意料，又承認行會把關不足。

至於會否撤回修訂，陳智思表示，特首已表明沒有恢復二讀的時間表，加上立法年度即將完結，他形容修例工作技術上「已經玩完」。何不直接撤回？他則認為，條例「初心」有其理據，可予大家探討其正反利弊，「咁條例本身唔係錯，大家成日話『送中』，其實係去全世界地方，大家誤解咗」，但他重申，議題極具爭議，「就算下任特首都唔敢拎出來」。

外間質疑特首林鄭月娥有否歉意，又斥其態度觸發不少市民上街，陳智思則指，相信特首現時是非常歉意及內疚，他解畫道，特首初心是為受害家庭討回公道，「但無諗到演變到咁多人，甚至有各種對立情況」，認為她未來將繼續向市民表達歉意及道歉，「佢知道嘅，令到咁多人出嚟……大家表達的聲音，佢一定知道」。

《逃犯條例》風波繼續發酵，連續兩周有大型遊行及示威反對修例，特首林鄭月娥早前宣布暫援修例、昨晚則再發新聞稿致歉，但未有宣佈撤回。(資料圖片/盧翊銘攝)

冀市民再給林鄭多一次機會

主持人又追問，何以特首不於上周六致歉，要拖至昨晚始行動？陳則指，特首於周六記者會的開場白已表達歉意，雖然其後答問環節時未再重覆，但他強調，「發言稿度，中英文都講咗」。他又解畫指，特首本身非政客，其性格亦是「做嘢嘅人」，「可能政客唔只講一次，係講十次……要不斷講，先令人覺得真誠」，他承認特首需在這方面多加改善，要明白需要重複道歉，方能讓人看到其真誠歉意。



被問到市民要求特首下台，陳智思則謂，明白大家的憤怒，但希望市民回顧過去兩年，特首上任後社會平靜，亦有處理勞工、文化、初創、科技等議題，但今次事件將林鄭月娥過去施政「一鋪清袋」，期望市民再給予她多一次機會，不要抹煞她過去兩年的工作。

