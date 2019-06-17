【逃犯條例】法律界選委潘熙批暴動定性屬政治口號：非法律定義

特首林鄭月娥日前宣布暫緩《逃犯條例》修訂，民陣於昨日(16日)再次發起遊行，以「不撤、不退」作號召，要求政府「撤回」修訂。大會晚上宣布有接近200萬人參與遊行，多於上周日反修例遊行103萬人接近一倍。

民陣在昨日遊行中要求政府撤回上周三衝突的「暴動」定性。資深大律師、法律界選委潘熙今早在港台節目《千禧年代》中表示，作為律師不能理解警方將遊行集會及整個示威定性為「暴動」，認為是一個政治口號，不是法律上的定義。「有咁多人參與過集會，嗰啲人就會好嬲，我做過啲咩呢?」

他認為，撤回「暴動」定性的要求不無道理，又指法律上只有暴動罪，但無暴徒的定義。

潘熙又指，由特首政治上定性的「暴動」在法律上無任何意義，有關定義必定由法庭判決。大律師公會前主席陳景生則批評警方用上「暴動」字眼是不智，指該字眼刺激性大，除了令示威者感不忿，亦令前線執法者傾向以強硬手段執法