【逃犯條例】法律界選委潘熙批暴動定性屬政治口號：非法律定義

特首林鄭月娥日前宣布暫緩《逃犯條例》修訂，民陣於昨日(16日)再次發起遊行，以「不撤、不退」作號召，要求政府「撤回」修訂。大會晚上宣布有接近200萬人參與遊行，多於上周日反修例遊行103萬人接近一倍。
民陣在昨日遊行中要求政府撤回上周三衝突的「暴動」定性。資深大律師、法律界選委潘熙今早在港台節目《千禧年代》中表示，作為律師不能理解警方將遊行集會及整個示威定性為「暴動」，認為是一個政治口號，不是法律上的定義。「有咁多人參與過集會，嗰啲人就會好嬲，我做過啲咩呢?」
他認為，撤回「暴動」定性的要求不無道理，又指法律上只有暴動罪，但無暴徒的定義。
潘熙又指，由特首政治上定性的「暴動」在法律上無任何意義，有關定義必定由法庭判決。大律師公會前主席陳景生則批評警方用上「暴動」字眼是不智，指該字眼刺激性大，除了令示威者感不忿，亦令前線執法者傾向以強硬手段執法
資深大律師潘熙表示，作為律師不能理解警方將遊行集會及整個示威定性為「暴動」，認為是一個政治口號，不是法律上的定義。(資料圖片/羅君豪攝)
陳景生批政府處理手法不智
陳景生和潘熙今(17日)早接受電台訪問時﹐認為昨日有200萬市民遊行，原因不只是針對《逃犯條例》修例，還有對林鄭月娥的表現及警方對待示威人士的執法手法不滿。他指，上周日6月9日遊行尚未結束，林鄭月娥政府已發聲明表明條例星期三照上立法會二讀，予人感覺特首我行我素。
特首林鄭月娥前日宣布暫緩修訂《逃犯條例》，被批評政府始終不肯撤回修例。資深大律師潘熙認為，「如果你『撤回』就是『撤回』，市民不需要揣測政府做法。」他相信市民存有憂慮對政府有不信任的地方，認為林鄭可清楚向市民表示要撤回修例，並承諾下次再推行時會作全面詳細及有足夠時間的諮詢。
陳景生認為，政府用「暫緩」字眼，不肯切實表示「撤回」，令市民更不信任政府，他不同意「暫緩」等同「撤回」的言論，「如果政府是真真正正想撤回，你咪撤回囉。」陳景生炮轟政府處理手法相當不智，令自己減分，「用這種彈性字眼，令市民感覺『你是不是陰我?』」又指港人雖善忘，但早前發生過政府在數百頁的《財政預算案》中加入一句條文，上調長者綜援年齡。「總總事件加起來，她得不到市民的信任，自己應該反省。