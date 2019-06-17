【逃犯條例】中學生參與罷課　不接受「暫緩」修例　批警濫權

《逃犯條例》風波繼續發酵，昨日﹙16日﹚再度引起大批市民遊行，民陣宣布近200萬人參與，警方則指有33.8萬人。遊行過後，大批市民一度留守金鐘，而今日﹙17日﹚仍有中學生響應香港眾志呼籲，到添馬公園參與罷課。有參與學生批評，特首林鄭月娥所言的「暫緩」修例不可接受：「龍門任你搬，可以隨時再復會傾。」

陳同學批評，修訂一旦通過，擔心一國兩制｢連個名都無埋｣。（黃偉倫攝）

陳同學是聖保羅書院的中四學生，今日與多名同學參與罷課。他表示，考試剛於今日結束，參與罷課，主要是向政府表達對修訂逃犯條例的不滿，其次是想透過親身參與活動，加深對修訂的了解。

他表示，在家長支持下參與了民陣發起的兩次遊行和上周三（12日）的自發集會，更曾與友人結伴，協助購買物資以支援示威人士。他又言，特首連日就事件的回應並不合理，暫緩亦無補於事：｢龍門任你搬，可以隨時再復會傾。｣他擔心，修訂一旦通過，原本已幾乎名存實亡的一國兩制，將不再復見：「連個名都無埋。」

陳同學坦言，即使學校表示尊重學生就《條例》的立場，同學就反《條例》的抗爭手法亦有熱烈討論；但會參與今日罷課的同學並不多，主因是正值考試期，同學均忙於温習。

陳同學與其他同學今早到添馬公園參與罷課。（黃偉倫攝） 現於灣仔區就讀中三的趙同學，今日趁考試結束，與另一位同學到場，表示希望林鄭月娥可撤回修訂。她解釋，示威者一直和平理性表達意見，有車輛駛過時，即使正霸佔道路，都會自覺移開讓路，惟林鄭月娥一直無意撤回，｢漠視主流意見｣。她又批評，警方使用催淚彈等武器驅散示威者，要求對方就此道歉。 趙同學又稱，校方對事件持中立意見，尊重同學表達意見，參與活動，只提醒注意人身安全。

楊同學﹙右﹚不同意將6月12日的衝突定性為｢暴動｣，希望政府盡快徹回方案。（黃偉倫攝）

另一位聖類斯中學的中五男生楊同學表示，之前已就事件參與過罷課活動，亦目堵6月12日警方在金鐘發放催淚彈，｢見到好多煙｣。他表示，示威者絕大部分都和平理性，警方不應「亂擲催淚彈」，更不同意將當日衝突定性為｢暴動｣，希望政府盡快撤回方案。

香港眾志副主席鄭家朗表示，原本罷課於中環愛丁堡廣場舉行，不過有見警方未於添馬公園加強守備，現場環境安全，故移師場地至添馬公園。他又稱，上周發起的罷課，有約400人參與，預料今日人數相若，高峰期為下午二時，屆時立法會議員區諾軒等人會有演講。